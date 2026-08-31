Iran, c’è una nuova escalation. Raid Usa su Hormuz. Teheran replica: missili contro le basi americane in Giordania – La diretta

Trump: «Teheran non può avere un'arma nucleare». Sale il prezzo del petrolio: 90 dollari al barile. Tutti gli aggiornamenti

La guerra in Iran e la crisi nel Golfo si riaccende dopo che stanotte si è tenuto un secondo attacco ravvicinato degli Usa all’isola iraniana di Larak, nello Stretto di Hormuz. Per tutta risposta il regime di Teheran ha annunciato che la reazione sarà «devastante» e «più dolorosa», attaccando delle basi americane in Giordania.



