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Terza notte di raid russi su Kiev: incendi in città. Mosca: «Presto massicci attacchi ai siti energetici» – La diretta

30 Agosto 2026 - 09:42 Stefania Carboni
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Secondo quanto riporta Axios durante la missione a Mosca la CIA aveva proposto un vertice Trump-Putin-Zelensky. Tutti gli aggiornamenti
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La Russia ha sferrato una nuova e prolungata mossa offensiva contro l’Ucraina, colpendo la capitale Kiev con droni per la terza notte consecutiva. Sul fronte diplomatico si registra invece un’iniziativa degli Stati Uniti per sbloccare i negoziati di pace. Il direttore della Cia John Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra il presidente Usa Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La proposta – riferiscono due fonti informate sulla questione come riporta Axios – sarebbe avvenuta durante il suo viaggio segreto a Mosca.

30 Agosto 2026 - 09:30

La Russia prepara attacchi massicci a impianti energetici ucraini

La Russia ha annunciato di avere avviato i preparativi per «attacchi massicci» contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, in una fase di forte intensificazione dei bombardamenti. «Le forze armate russe hanno iniziato a preparare attacchi massicci contro gli impianti del settore energetico ucraino», ha comunicato su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Secondo il dicastero, l’operazione rappresenterà una risposta «ai continui attacchi del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia».

30 Agosto 2026 - 09:00

I raid aerei e i danni a Kiev

Nelle ultime ore, le autorità di Kiev hanno attivato ripetuti allarmi aerei a causa dell’ondata incessante di droni russi lanciati verso la capitale, causando roghi in diversi quartieri.

  • Distretto di Obolonskyi: Un drone è caduto tra palazzi residenziali, innescando un incendio che ha avvolto i piani dal secondo al quinto di un edificio di 12 piani.

  • Distretti di Dniprovskyi e Holosiivskyi: I detriti di droni abbattuti dalla contraerea hanno provocato vari roghi, tra cui uno sul tetto di una struttura non residenziale.

  • Servizi d’emergenza al lavoro: I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per domare le fiamme. Gli attacchi della notte precedente avevano già causato tragiche conseguenze nel distretto di Obolonskyi, con la morte di una bambina di due anni e il ferimento di otto persone.

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