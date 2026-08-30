Terza notte di raid russi su Kiev: incendi in città. Mosca: «Presto massicci attacchi ai siti energetici» – La diretta

Secondo quanto riporta Axios durante la missione a Mosca la CIA aveva proposto un vertice Trump-Putin-Zelensky. Tutti gli aggiornamenti

La Russia ha sferrato una nuova e prolungata mossa offensiva contro l’Ucraina, colpendo la capitale Kiev con droni per la terza notte consecutiva. Sul fronte diplomatico si registra invece un’iniziativa degli Stati Uniti per sbloccare i negoziati di pace. Il direttore della Cia John Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra il presidente Usa Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La proposta – riferiscono due fonti informate sulla questione come riporta Axios – sarebbe avvenuta durante il suo viaggio segreto a Mosca.