Spari al rave di Aarau: non si sa ancora nulla su chi ha aperto il fuoco uccidendo l’italiana Maria Spinelli

La caccia all'uomo continua. Il killer potrebbe esser scappato in Germania, vicino al confine. Altri due connazionali feriti. Non sarebbero gravi e sono già tornati a casa. Tutte le piste al vaglio degli inquirenti

Non c’è ancora un identikit preciso su chi ha aperto il fuoco contro la folla al rave all’ippodromo di Aarau, a mezz’ora da Zurigo, in Svizzera. Nessun nome sulla persona, ancora ricercata, che ha ucciso l’italiana Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo. E che ha ferito altri cinque giovani, di cui due italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. I due non sono gravi e ieri erano già ritornati a casa, in Svizzera.

Il killer potrebbe esser scappato in Germania

La caccia all’uomo continua, con gli agenti del cantone dell’Argovia e altri 200 colleghi arrivati ieri in rinforzo, con la polizia tedesca di Friburgo. Il confine con la Germania è molto vicino, a 20 chilometri, e chi ha sparato potrebbe esser andato in quella direzione. Nell’area, ricostruisce oggi Repubblica, sono stati ritrovati sia bossoli da 9 millimetri sia da 4,5. Due armi differenti quindi, una pistola e un fucile d’assalto.

Potrebbe esser stato un attentato

Non è ancora definito il movente. «Potrebbe trattarsi di un attentato terroristico, oppure di una strage compiuta da un individuo in preda alla follia o di un atto criminale, il cui movente ci è tuttora sconosciuto, una sorta di regolamento di conti — dichiara Michael Leupold, comandante della polizia cantonale dell’Argovia — Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte e tre sono considerate ugualmente probabili». Ma si sottolinea le persone colpite non si conoscevano tra di loro, quindi l’ultima ipotesi è anche quella che sembra meno concreta. Durante la conferenza stampa di ieri sera, la polizia ha rivelato, con l’ausilio di una mappa, che ci sarebbero stati due punti da cui sono stati esplosi i colpi. Uno vicino al palco e il secondo vicino ai partecipanti al festival, dove sono stati rinvenuti dei bossoli. Questo però non significa che i tiratori fossero due.