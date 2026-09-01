Attacco russo a Lipsia, la solidarietà di Meloni alla Germania. Tajani: «Ma Mosca non farà guerra all’Europa»

L'Italia al fianco di Berlino dopo le conclusioni dell'inchiesta sul drone esplosivo in aeroporto. I distinguo di Tajani

«Dall’Italia piena solidarietà alla Germania dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia». Lo scrive (in inglese) su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che Berlino ha chiuso le sue indagini sul drone esplosivo rinvenuto all’aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto, concludendo che si trattò di un tentato attacco della Russia. «La sicurezza dei nostri Alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi, e saranno affrontate con una risposta unita. In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare strettamente insieme e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini», scrive Meloni sui social, dopo che simili messaggi di sostegno alla Germania e compattezza sono giunti anche dai leader Ue e Nato.

Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig.



The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 1, 2026

Tajani: «Grave, ma la Russia non attaccherà l’Europa»

«La Germania può contare sulla vicinanza dell’Italia. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi», concorda dall’Irlanda il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al contempo, aggiunge però, «non bisogna neanche pensare che possa esserci un attacco militare. Non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l’Europa». Secondo Tajani «dobbiamo vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell’Occidente, non credo che convenga a Mosca attaccare l’Occidente perché ne uscirebbe sconfitta».

Le incursioni di Mosca e le contromisure Ue

Piuttosto, sostiene il capo della Farnesina, il Cremlino continuerà ad agire in modo surrettizio. «È chiaro che cercano di influenzare le elezioni all’interno dell’Ue per favorire le forze anti-europeiste, perché l’obiettivo delle russi è quello di disgregare l’Europa perché tiene testa alla Federazione Russa e protegge l’Ucraina, i Paesi baltici e la Moldavia», ma «sappiamo difenderci come facciamo per quanto riguarda gli attacchi cibernetici. La Russia vuole destabilizzare l’Occidente e l’Europa, noi non ci facciamo destabilizzare dalla Russia».