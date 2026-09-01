Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ESTERIAeroportiAntonio TajaniDroniGermaniaGiorgia MeloniGoverno MeloniMoscaNATORussiaUnione europea

Attacco russo a Lipsia, la solidarietà di Meloni alla Germania. Tajani: «Ma Mosca non farà guerra all’Europa»

01 Settembre 2026 - 19:55 Simone Disegni
meloni iran
meloni iran
L'Italia al fianco di Berlino dopo le conclusioni dell'inchiesta sul drone esplosivo in aeroporto. I distinguo di Tajani
Google Preferred Site

«Dall’Italia piena solidarietà alla Germania dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia». Lo scrive (in inglese) su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che Berlino ha chiuso le sue indagini sul drone esplosivo rinvenuto all’aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto, concludendo che si trattò di un tentato attacco della Russia. «La sicurezza dei nostri Alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi, e saranno affrontate con una risposta unita. In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare strettamente insieme e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini», scrive Meloni sui social, dopo che simili messaggi di sostegno alla Germania e compattezza sono giunti anche dai leader Ue e Nato.

Tajani: «Grave, ma la Russia non attaccherà l’Europa»

«La Germania può contare sulla vicinanza dell’Italia. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi», concorda dall’Irlanda il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al contempo, aggiunge però, «non bisogna neanche pensare che possa esserci un attacco militare. Non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l’Europa». Secondo Tajani «dobbiamo vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell’Occidente, non credo che convenga a Mosca attaccare l’Occidente perché ne uscirebbe sconfitta».

Le incursioni di Mosca e le contromisure Ue

Piuttosto, sostiene il capo della Farnesina, il Cremlino continuerà ad agire in modo surrettizio. «È chiaro che cercano di influenzare le elezioni all’interno dell’Ue per favorire le forze anti-europeiste, perché l’obiettivo delle russi è quello di disgregare l’Europa perché tiene testa alla Federazione Russa e protegge l’Ucraina, i Paesi baltici e la Moldavia», ma «sappiamo difenderci come facciamo per quanto riguarda gli attacchi cibernetici. La Russia vuole destabilizzare l’Occidente e l’Europa, noi non ci facciamo destabilizzare dalla Russia».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Di Battista e il dilemma del suo rientro da Cuba. Due medici del Policlinico Gemelli da lui a L’Avana (spediti da Conte) e la telefonata con Meloni

2.

L’esercito Usa avverte Trump: «Sforzo militare in Iran insostenibile, così l’America sarà più debole»

3.

Chi era Maria Spinelli, la 22enne morta nella sparatoria in Svizzera. Il vicino: «Era là per ricominciare e avere un futuro»

4.

Assalto armato al rave di Aarau, arrestato un cittadino svizzero di 43 anni: sarebbe l’autore della sparatoria

5.

Iran, c’è una nuova escalation. Raid Usa su Hormuz. Teheran replica: missili contro le basi americane in Giordania – La diretta

leggi anche
Rutte Merz
ESTERI

La Germania accusa Mosca: «Ha tentato di colpire l’aeroporto di Lipsia». Zelensky: «I cieli russi non saranno più sicuri» – La diretta

Di Stefania Carboni
guerra russia ucraina
ESTERI

Continua la morsa russa su Kiev. La Cia propone ma Mosca frena: «Il vertice a tre ci sarà solo per la firma» – La diretta

Di Stefania Carboni
russia ucraina
ESTERI

Terza notte di raid russi su Kiev: incendi in città. Mosca: «Presto massicci attacchi ai siti energetici» – La diretta

Di Stefania Carboni