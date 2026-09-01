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Alessandro Di Battista torna a casa. «Per giovedì previsto il rientro per Roma su volo privato»

01 Settembre 2026 - 06:08 Stefania Carboni
di battista rientro italia
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Le indiscrezioni del Fatto Quotidiano e altre testate sull'ex deputato ricoverato a Cuba. Ad accompagnarlo ci saranno i due medici del Policlinico Gemelli
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Alessandro Di Battista torna in Italia. Lo anticipano stamane diverse testate tra cui Repubblica e Il Fatto Quotidiano. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio l’ex deputato 5 stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore che lo ha portato in gravi condizioni, dovrebbe decollare per Roma per giovedì.

Niente volo di Stato ma aereo privato

Di Battista non utilizzerà il volo di Stato messo a disposizione dal governo Meloni — protocollo già applicato nell’ultimo anno per circa 60 cittadini italiani bisognosi di assistenza all’estero — poiché è stato lo stesso attivista a rifiutare l’offerta. La permanenza e le procedure mediche risultano coperte dalla polizza assicurativa sottoscritta prima della partenza, mentre il Movimento 5 Stelle si sta occupando delle procedure logistiche per il trasferimento si presume a bordo di un volo privato. Probabilmente una aeroambulanza, facendo alcuni scali di rifornimento. Ad accompagnarlo i due medici giunti dal Policlinico Gemelli di Roma. Si tratta di un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva. Ieri hanno visitato Di Battista, poi hanno fatto un punto con i medici cubani.

Il supporto dei cari e l’attività sui social

L’ex parlamentare è vigile. Risponde ai suoi contatti sui social, laddove può. A Cuba è arrivata Sahra, madre dei due figli di Alessandro Di Battista, accompagnata da alcuni tra i suoi più cari amici. La loro presenza ha subito portato grande sollievo all’ex parlamentare, riporta il Fatto Quotidiano, portando «già un altro clima», come riferito da persone a lui vicine.

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