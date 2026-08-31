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Di Battista «mezzo morto», Sabrina Scampini chiarisce e si scusa in diretta: «Solo disappunto per come veniva data la notizia» – Il video

31 Agosto 2026 - 08:19 Stefania Carboni
sabrina scampini
sabrina scampini
La conduttrice chiarisce la gaffe del microfono lasciato acceso: «Io e tutta la redazione rinnoviamo la speranza che Di Battista possa stare meglio al più presto»
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Era diventata virale sui social la gaffe in diretta sabato sera a 4 di Sera Weekend, della giornalista Sabrina Scampini. Qualcuno aveva lasciato il microfono aperto della conduttrice, che aveva appena finito di lanciare la news del ricovero a Cuba di Alessandro Di Battista. Scampini “cazziava” in regia, rei di aver lasciato la musichetta di introduzione del programma davanti a una notizia drammatica che forse meritava una presentazione priva di jingle. Ieri sono arrivate le scuse della giornalista, il cui microfono rimase acceso e quindi di fatto udibile dal pubblico a casa.

«Vi voglio dire due parole che riguardano un audio che ha fatto il giro del web, un audio che è partito inavvertimente, involontariamente dal mio microfono che è rimasto acceso durante un servizio. Ci tengo a chiarire che il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia, che è tanto importante, che è tanto delicata, come la salute di Alessandro Di Battista, veniva data e mi dispiace chiaramente che quelle parole siano state ascoltate fuori dal loro contesto. Tra l’altro oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è in contatto continuo con lui ma anche con le autorità, con i medici, ha detto di averlo trovato combattivo e per niente indebolito moralmente nonostante la situazione difficile», ha dichiarato Scampini. «Quindi io e tutta la redazione – precisa – rinnoviamo la speranza che Di Battista possa stare meglio al più presto, possa tornare presto a riabbracciare i suoi cari, a continuare le battaglie a cui tiene tantissimo».

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