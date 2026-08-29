Gaffe in diretta a «4 di Sera», lo sfogo di Sabrina Scampini su Alessandro Di Battista: ma il microfono è aperto – Il video

La conduttrice del talk lancia un servizio e poi se la prende con la sua regia. Ma a casa si sente tutto

Gaffe in diretta sabato sera a 4 di Sera Weekend, il talk tv su Rete 4 condotto da Sabrina Scampini. L’apertura dell’edizione non poteva che essere dedicata al ricovero a Cuba di Alessandro Di Battista, con le relative preoccupazioni del caso. Esaurito l’argomento, la scaletta prevedeva un servizio dedicato alla recente diatriba tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni: chi rappresenta davvero le fasce deboli? Scampini ha lanciato sorridente il servizio da studio, ma appena partita la clip se l’è presa con la regia. «Ragazzi scusate io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?». Peccato che il microfono della conduttrice fosse rimasto acceso e lo sfogo di Scampini sia andato in onda su Rete 4, coprendo la prima parte del servizio.