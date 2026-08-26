De Martino tratta con Dua Lipa per Sanremo ’27. Con lui anche Maria De Filippi e Brenda Lodigiani

La popstar britannica potrebbe apparire durante la serata inaugurale o quella finale. Altra opzione: la serata dedicata all'Eurovision Song Contest

Stefano De Martino non può permettersi di floppare il suo primo Festival di Sanremo, ne andrebbe della sua carriera, della sua credibilità come conduttore e nuovo volto di punta della Rai di oggi e, soprattutto, domani. Questo è chiaro. Per questo ci si aspetta tanto dalla prossima edizione della kermesse, e quando parliamo di aspettative ci riferiamo come primissima cosa ai nomi che saranno coinvolti. L’ultima indiscrezione, diffusa dall’Adnkronos, riguarderebbe Dua Lipa, cantautrice britannica di origine kosovaro-albanese, di certo una delle nuove regine del pop mondiale. A quanto pare le trattative starebbero andando lisce, il calendario dell’artista classe 1995 risulterebbe bianco nella settimana del festival (16-20 febbraio), cosa che per chi orbita nell’ambiente dello spettacolo è qualcosa in più di un indizio. In più Dua Lipa conoscerebbe già il festival, nel 2020 infatti fu ospite all’Ariston facendo un’ottima figura con la sua Don’t Start Now, passaggio successivo alla vittoria del Grammy come Best New Artist nel 2019. Senza contare il legame indissolubile della star mondiale con l’Italia, questa estate infatti ha scelto la meravigliosa cornice del centro di Palermo per le sue nozze con l’attore britannico Callum Turner.

La serata giusta

A questo punto l’aria che tira suggerisce che bisogna solo scegliere dove piazzarla nel calendario del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino. Il posto deve essere di rilievo, questo è certo, quindi il dubbio è tra la serata inaugurale, fondamentale come “botto” per aprire un trend nel pubblico per la svolta della nuova gestione, e la serata finale naturalmente, la celebrazione di quella che si spera sia una vittoria sotto tutti i punti di vista, musicale e televisivo. Un’altra opzione interessante sarebbe quella di giocarsi la carta Dua Lipa il giovedì, per inaugurare e sponsorizzare l’idea della serata dedicata all’Eurovision Song Contest per decidere chi rappresenterà l’Italia a Burgas, in Bulgaria, sede dell’edizione 2027. Non un legame casuale quello con l’Esc, infatti nel 2022 la Tap Music, agenzia che segue Dua Lipa dagli esordi, si occupò della scelta del concorrente britannico da mandare all’ESC.

Gli altri nomi

Le indiscrezioni riguardo gli altri nomi che potrebbero accompagnare De Martino in questa sua prima avventura festivaliera al momento non deludono né sorprendono. Maria De Filippi è il primo e non poteva essere altrimenti, alla grande signora della tv italiana De Martino deve il lancio televisivo nel 2009, il legame è rimasto da allora saldo e in più per la conduttrice di Amici sarebbe un ritorno all’Ariston dopo l’apparizione nel 2017. Il secondo è quello di Brenda Lodigiani, già accanto a De Martino in Stasera tutto è possibile; per lei si starebbe pensando ad una serie di incursioni comiche durante tutto l’arco della settimana sanremese.