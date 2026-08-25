Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOCanone RaiCinemaRaiTv

Rai 2 taglia la scena finale del «Codice da Vinci» per lasciare spazio a «Il processo del lunedì»: le proteste sui social e le scuse di viale Mazzini

25 Agosto 2026 - 15:15 Chiara Pancari
La pellicola si interrompe proprio nei minuti decisivi del film con Tom Hanks. La Rai si scusa: «Un errore umano o delle macchine che non può ricadere sul nostro pubblico»
Google Preferred Site

Serata a sorpresa per chi lunedì stava guardando su Rai 2 Il Codice da Vinci. Il film di Ron Howard si è infatti interrotto prima della scena finale, lasciando gli spettatori senza la parte conclusiva della storia. Al suo posto sono stati trasmessi gli spot pubblicitari, seguiti da Il processo del lunedì. Sui social molti telespettatori hanno segnalato il problema, ironizzando sul fatto che il film avesse aggiunto un mistero a quello già raccontato dalla trama.

Le scuse della Rai

A spiegare l’accaduto è stato Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv della Rai, che si è scusato per il disservizio. In una nota ha parlato di un problema legato alle complesse procedure tecniche utilizzate per la messa in onda dei contenuti e ha riconosciuto che l’errore, umano o tecnico, non dovrebbe ricadere sui telespettatori. La Rai ha inoltre annunciato che la trilogia sarà riproposta integralmente: Angeli e Demoni è in programma su Rai 2 il 31 agosto, mentre Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno saranno trasmessi anche su Rai Movie a settembre e resteranno disponibili su RaiPlay.

La protesta online

L’errore ha rapidamente alimentato i commenti degli spettatori. Qualcuno ha scelto l’ironia, sottolineando come il vero mistero della serata fosse diventato proprio che fine avesse fatto il finale. Altri hanno invece contestato la decisione di interrompere il film proprio negli ultimi minuti e si sono chiesti perché un contenuto già registrato non sia stato trasmesso integralmente. La Rai ha quindi assicurato che il problema non si ripeterà nelle successive proiezioni della trilogia.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Tony Boy, domani l’interrogatorio in carcere con il gip. La procura: «È pericolosissimo». Cosa ha trovato la polizia a casa del trapper

2.

Eurovision, i Paesi Bassi non ci saranno per Gaza: «L’evento non può esser neutrale»

3.

Mostra del Cinema di Venezia, arriva «Naza»: il film dei registi di «No Other Land» sull’uccisione di massa dei palestinesi 

4.

Tony Boy arrestato, la polizia a casa del trapper e lui fa una live sui social: a San Vittore per droga e una pistola – Il video

5.

Ariana Grande contro Trump: «Non usare mai più la mia musica». Il post di Team Trump sugli uomini transgender negli sport femminili – Il video