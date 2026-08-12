«Che mi frega di chi fa il direttore artistico?», Zucchero spara a zero su Sanremo e De Martino: «Magari ha qualità nascoste» – Il video

Il bluesman dal Festival della Cultura di Alassio precisa: «Non ho nulla contro di lui, ma a me cosa me ne frega di chi fa il direttore artistico?»

Zucchero Fornaciari non le manda a dire e, ospite al Festival della Cultura di Alassio, commenta con il suo consueto tono tagliente e senza filtri le ultime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027 e sul mondo della musica tv. Interpellato sul nome di Stefano De Martino come futuro direttore artistico della kermesse e sulle nuove regole di selezione per l’Eurovision, il cantautore 70enne ha tagliato corto con estrema schiettezza.

«De Martino? Non lo conosco come cultura musicale»

Intervistato sul palco della cittadina ligure, il bluesman ha liquidato così le domande sulle scelte della direzione artistica: «A me non me ne frega chi fa il direttore artistico. Se lo fa lui a me non interessa. Boh, magari ha delle qualità nascoste…». Di fronte alle incalzanti domande sulle dichiarazioni del conduttore riguardanti la separazione tra la vittoria al Festival e il pass per la rassegna europea, Zucchero ha raddoppiato la dose: «Mi hanno chiesto: “Cosa ne pensi di quello che ha detto Stefano De Martino, che non per forza chi ha vinto Sanremo va all’Eurovision, sei d’accordo?”. Ma a me che ca**o me ne frega?». Quando dal pubblico qualcuno ha urlato «Ma non capisce niente!» riferendosi a De Martino, l’artista ha subito frenato con la solita ironia sorniona: «No, questo l’hai detto tu. Io posso soltanto dire che non lo conosco come cultura musicale». Più tardi nella serata, il cantante ci ha tenuto comunque a smussare i toni nei confronti del conduttore: «Non ho nulla contro Stefano De Martino. Non lo conosco personalmente e quindi non posso giudicarlo».

Le critiche sull’Eurovision: «Tutti balletti e playback, zero musica vera»

L’attacco più duro è arrivato però quando il discorso si è spostato sulla competizione canora europea e sulla possibilità di dedicare una serata specifica con giuria ad hoc per scegliere il rappresentante italiano: «Che domande mi fai? L’Eurovision è una roba di plastica, dove si canta con il playback, con una scenografia per cui spendono milioni e tutti i balletti che ti girano intorno, dietro il c*lo. Non canta più nessuno dal vivo e nessuno fa musica seria e vera. Cosa vuoi che ti dica? Mi fai due domande in una che contano come il due di briscola a bastoni: cioè zero».