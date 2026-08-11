«Chi ti ha dato il permesso?», Diletta Leotta travolta dalle polemiche: i selfie sull’Etna che ingannano gli hater – Foto e Video

«Etna in on fire» scrive Diletta Leotta nel suo post su Instagram che ha scatenato reazioni durissime per quelle foto in posa davanti all’ultima colata lavica. «E con quali autorizzazioni siete arrivati così vicino alla colata?» si chiede uno dei tanti che nei commenti punta il dito contro la showgirl e i suoi amici. Nel post ci sono foto e video che immortalano Leotta lungo le pendici del vulcano, ormai di sera, mentre dietro avanza lo spettacolo della colata a fare da sfondo. L’inquadratura delle foto dà l’impressione riuscitissima che lei fosse a pochi metri dalla lava. Cosa ovviamente mai avvenuta. Come emerge anche da altre immagini pubblicate dalla stessa conduttrice.