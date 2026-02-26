Sanremo, il testo della canzone “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei
In gara per la seconda volta a Sanremo, Mara Sattei, cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio, con il suo brano Le cose che non sai di me, ad un giorno dall’uscita del suo nuovo album, il 27 febbraio, dal titolo Che me ne faccio del tempo. La canzone con cui si presenta in gara è una ballad intensa, dedicata al fidanzato, futuro marito e suo produttore musicale, Alessandro Donadei e si inserisce nel percorso di svolta cantautorale di una delle più interessanti nuove artiste della scena pop italiana.
Estratto del testo di «Le cose che non sai di me» di Mara Sattei
«Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film»
Testo: Sara Mattei (Mara Sattei)
Musica: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun