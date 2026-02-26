Sanremo, il testo della canzone “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

In gara per la seconda volta a Sanremo, Mara Sattei, cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio, con il suo brano Le cose che non sai di me, ad un giorno dall’uscita del suo nuovo album, il 27 febbraio, dal titolo Che me ne faccio del tempo. La canzone con cui si presenta in gara è una ballad intensa, dedicata al fidanzato, futuro marito e suo produttore musicale, Alessandro Donadei e si inserisce nel percorso di svolta cantautorale di una delle più interessanti nuove artiste della scena pop italiana.

Estratto del testo di «Le cose che non sai di me» di Mara Sattei

«Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film»

Testo: Sara Mattei (Mara Sattei)

Musica: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun

