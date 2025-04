Mara Sattei si sposa: il sì tra le lacrime dopo la proposta alla festa dei 30 anni. Ecco chi è il futuro marito

La cantautrice ha accettato commossa la proposta di matrimonio del fidanzato, di fronte ad amici e colleghi

Mara Sattei convolerà presto a nozze. Questo weekend infatti la cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, che l’ha sorpresa di fronte agli amici proprio nel giorno della festa per i suoi 30 anni. A dare la notizia sui social è stato il fratello di Mara, Thasup, noto producer musicale, che ha condiviso coi fan alcune istantenee della proposta. Locale di Milano, luci soffuse, una torta a forma di cuore, tanti amici: poi Alessandro Donadei, fidanzato oltre che produttore musicale sia della cantante che del fratello, si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Mara. Lei non ha trattenuto la commozione e, in lacrime, ha pronunciato il fatidico sì. E oggi ha condiviso lei stessa quanto accaduto con una carrellata di foto in cui la si vede felice e incredula tra le braccia del futuro sposo. Una rara finestra sulla vita sentimentale di Mara Sattei, che ha sempre mantenuto il riserbo sui suoi affari privati. Chissà se ora, in vista del matrimonio, qualcosa cambierà.