Stefano De Martino e la stoccata improvvisa a Belen: «Il nostro matrimonio? Devo ancora finire di pagarlo»

Il conduttore, durante la puntata di giovedì di «Affari tuoi», ha ricordato il monumentale banchetto delle nozze con la modella: «C'erano 110 camerieri»

Una battuta innocente? Una frecciata nascosta sotto un sorriso da conduttore ormai navigato? Difficile a dirsi. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 24 aprile, Stefano De Martino ha spiazzato un po’ tutti, ricordando – non senza qualche amarezza – il costosissimo banchetto del suo matrimonio con Belen Rodriguez: «Lo sto ancora pagando…».

La frecciata di Stefano De Martino

Un commento rapido, spontaneo, quasi distratto. Telefono rosso all’orecchio, Stefano De Martino si stava intrattenendo con il pacchista Simon dal Trentino-Alto Adige, che raccontava dei preparativi alle sue prossime nozze. «Ci saranno 100-110 invitati», ha detto tra gli applausi del pubblico in studio. Il conduttore – forse pensando ai «matrimoni meridionali numerosi» che aveva appena citato, più probabilmente pensando alle sue nozze nel 2013 – è scoppiato in una risata quasi incontenibile: «Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri… Era pieno così». E poi non si è trattenuto: «Lo sto ancora pagando».

Il matrimonio e la separazione tra Stefano De Martino e Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono conosciuti nel programma Amici, dove lui – all’epoca impegnato in una relazione con la cantante Emma Marrone – era un ballerino. Il matrimonio tra i due venne celebrato il 20 settembre 2013, poco dopo nacque il figlio Santiago. Nel 2023 la separazione ufficiale, dopo una lunga serie di alti e bassi.