Elisa Isoardi derubata con la troupe Rai, il furto durante le riprese di Linea Verde: «Ci hanno portato via tutto» – Il video

Il racconto della conduttrice dopo aver trovato il vetro del van rotto. «Un bel danno» dice lei, che è riuscita a tornare a casa solo grazie all'aiuto di un nipote

Brutto episodio per Elisa Isoardi e Monica Caradonna, conduttrici del programma di Rai 1 Linea Verde, durante le riprese della trasmissione a Livorno. Mercoledì 23 aprile, mentre si trovavano sulla celebre Terrazza Mascagni, la troupe è stata vittima di un furto: ignoti hanno rotto il vetro del van usato per gli spostamenti e hanno portato via effetti personali, tra cui la borsa della Isoardi. A denunciare l’accaduto sono state le stesse conduttrici, attraverso i canali social. Con in mano il verbale della polizia, Elisa Isoardi ha raccontato: «Ringrazio la questura di Livorno, sono stati efficienti. Ma ci hanno rubato tutto: borsa, telefono, portafogli, carte di credito…». La conduttrice ha cercato comunque di sdrammatizzare, aggiungendo: «È stata una bella trasferta… Ora torno a Roma, c’è mio nipote che mi porta. Un bel danno, ma c’è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza».

Linea Verde si ferma sabato 26 aprile

Nel frattempo, Linea Verde non andrà in onda sabato 26 aprile. La Rai ha deciso di sospendere la trasmissione per lasciare spazio alla diretta dei funerali di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile. I funerali si svolgeranno in Piazza San Pietro dalle ore 10, con una diretta speciale del Tg1 a partire dalle 8.30. Isoardi e Caradonna hanno confermato la pausa temporanea: «Questo sabato non andremo in onda, ma potete continuare a seguirci sui canali social. Vi diamo appuntamento al prossimo sabato».