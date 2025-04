Maxi furto negli spogliatoi della scuola calcio di Francesco Totti: rubati telefoni, oro e vestiti firmati per 15 mila euro

I ragazzi della squadra Under 14 della Totti Soccer School si stavano allenando quando i ladri hanno svaligiato lo spogliatoio

Raid nei locali della “Totti Soccer School”, il centro sportivo di proprietà dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, situato al centro sportivo Longarina, nella periferia sud della Capitale. Lunedì pomeriggio, approfittando dell’allenamento in corso della squadra Under 14, i ladri si sono introdotti negli spogliatoi, rubando telefoni, cuffiette, scarpe, vestiti firmati, occhiali e altri effetti personali che erano stati lasciati nell’impianto sportivo di proprietà della bandiera giallorossa. Tra questi anche una catenina d’oro. Il valore complessivo della refurtiva è stimato intorno ai 15 mila euro.

Come sono entrati i ladri nella scuola calcio di Totti

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati approfittando di una porta lasciata aperta per disattenzione. Una volta all’interno, hanno saccheggiato borse e zaini degli atleti, portando via tutto ciò che hanno trovato. Alla scoperta del furto, alcuni genitori presenti a bordo campo hanno tentato di localizzare i cellulari rubati tramite app di tracciamento. Solo uno dei telefoni è stato ritrovato. Era abbandonato in un fosso nei pressi del centro sportivo, vicino al canale della Lingua. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ostia, impegnati nell’acquisizione di elementi utili per identificare i responsabili dopo la denuncia delle vittime.

Foto copertina: ANSA / Alberto Lingria / POOL | Francesco Totti prima della partita di calcio tra Turchia e Italia allo Stadio Olimpico di Roma, 11 giugno 2021