De Rossi è il nuovo proprietario dell’Ostia Mare: «Totti qui? Ci sono giovani fortissimi. E non sarà la succursale della Roma» – Il video

L'ex tecnico dei giallorossi ha già fissato gli obiettivi per la sua nuova avventura: «Mantenere la categoria e portare gente allo stadio». E sulla carriera da allenatore apre: «Sì, ma non so dove»

Daniele De Rossi, ex leggenda e capitano della Roma, è il nuovo proprietario dell’Ostia Mare Lido Calcio, squadra attualmente in Serie D. Un «gesto d’amore» verso la squadra in cui ha tirato i primi calci al pallone, verso il territorio e le persone che l’hanno cresciuto. Ma soprattutto un progetto sportivo «serio e a lungo termine». Perché, per dirla con le stesse parole di De Rossi, «l’ambizione c’è». Non tanto di emulare la Roma, che nel cuore del 41enne occupa un posto unico, ma quantomeno di affermarsi come terza forza della capitale.

«Mio padre mi ha detto che sono matto. Totti? Ci sono giovani fortissimi»

«Mi piace il calcio e l’Ostia Mare, non è stato un sacrificio per me». con queste parole Daniele De Rossi ha spiegato la decisione di acquisire la sua squadra d’infanzia. Nonostante gli avvertimenti del padre: «La prima cosa che mi ha detto è stata: “Sei matto”». In un momento di pausa tra la panchina dello Stadio Olimpico e la prossima – lui stesso ha ammesso che «continuerò ad allenare, ma non so dove» – la leggenda giallorossa si mette la giacca e la cravatta. E almeno per un istante allontana il suo legame con la Roma: «Il mio amore per lei non finirà mai, ma non facciamo diventare l’Ostia Mare la Roma vecchie glorie né una succursale». Insomma, l’ipotesi di una “reunion” con Francesco Totti e altri ex compagni sembra un sogno ormai svanito.

L’obiettivo: fare cose grandi

«Non voglio essere legato per sempre con il cordone ombelicale alla Roma», ha continuato durante la conferenza stampa. «Tante società hanno vinto il campionato e poi sono esplose. noi vogliamo fare qualcosa che dura nel tempo, qui io ci voglio stare 30 anni. E spero di vedere frutti». Il focus sarà dunque sui giovani calciatori del Lazio, che – sostiene De Rossi – non mancano certo di talento. L’obiettivo? «Mantenere la categoria», almeno in un primo momento. E poi «fare qualcosa di grande». Magari vincere un campionato, «giocarci una partita alle 14.30 con 300 persone a seguirci in trasferta». Ma sono sogni ancora lontani, «i miracoli non li possiamo fare». Per ora DDR si accontenta di «portare la gente a vedere l’Ostia Mare».

Gualtieri esulta: «Il territorio fa un salto in avanti»

L’iniziativa ha attirato l’attenzione anche del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha esultato per l’arrivo di un nuovo «ingrediente che farà fare un salto ulteriore». Non solo alla squadra, ma anche a una zona che aveva bisogno, secondo il primo cittadino della capitale, di «recuperare fiducia». Dello stesso avviso Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport della città di Roma: «Parliamo di un campione del mondo, il fatto che ci metta la faccia è dimostrazione che su questo territorio si può investire».

In copertina: ANSA / Emanuele Valeri | La conferenza stampa di presentazione di Daniele De Rossi come nuovo presidente dell’Ostia Mare a Ostia, Roma, Italia, 25 gennaio 2025