Come funziona la fase finale della Champions league: i sorteggi (parziali), i playoff e il tabellone in stile tennis

Il modello è quello tennistico: si premiano le teste di serie, che riposeranno un turno, e si penalizzano le peggiori classificate. Prima degli ottavi, un turno di playoff

Nuovo formato, 36 squadre, girone unico con otto partite per squadra: è una Champions League completamente nuova quella in corso in questa stagione calcistica. E ora, a una settimana dall’ultima giornata della prima fase, che cosa succede? La fase finale della nuova Champions è paragonabile a un tabellone tennistico. Le teste di serie più forti hanno il vantaggio di riposare il primo turno e attendere lo sfidante. Le squadre saranno poi accoppiate in modo da favorire chi ha ottenuto i migliori risultati nel girone, che avranno il vantaggio di avere – almeno in teoria – un abbinamento più favorevole. A differenza dei tornei Atp, però, la palla rotonda non ha intenzione di rinunciare completamente all’urna di Nyon. Sono infatti previsti due sorteggi che, da qui alla finale, delineeranno con precisione il percorso che porterà a Monaco di Baviera il 31 maggio.

Il gruppone spezzato in quattro

L’attuale classifica – basta cercane una qualunque su internet – è chiaramente divisa in tre zone. Le prime otto sarebbero direttamente qualificate agli ottavi in qualità di teste di serie, che hanno il privilegio di riposare un turno e giocare il ritorno degli ottavi in casa. Le ultime otto, eliminate dalla competizione (e senza la possibilità di rientrare in gara in Europa League). E infine le squadre comprese tra la nona e la 24esima posizione, che dovranno superare un turno di playoff. Queste, a loro volta, possono essere suddivise in due porzioni: tra la nona e la 17esima posizione (testa di serie dei playoff) e tra la 17esima e la 24esima.

Come funzionano i playoff di Champions League

Il tabellone dei playoff, a questo punto, si formerà con un sistema ibrido. Le “migliori” qualificate saranno premiate giocando contro le “peggiori”, ma la sfida sarà decisa da un sorteggio a coppie. Il 31 gennaio a Nyon la nona e la decima classificata (le due “migliori”) dovranno intrecciarsi con la 23esima e la 24esima (le due “peggiori). Ma l’accoppiamento preciso sarà definito da un sorteggio. Lo stesso concetto sarà applicato per gli altri playoff: 11esima e 12esima contro 21esima e 22esima, 13esima e 14esima contro 19esima e 20esima, 15esima e 16esima contro 17esima e 18esima. I playoff si giocheranno nel classico format di andata (11-12 febbraio) e ritorno (18-19 febbraio). Le vincenti raggiungeranno le 8 teste di serie qualificate direttamente dal gruppo, e andranno a completare il quadro degli ottavi.

UEFA | Il tabellone di Champions League dai playoff alla finale

Il secondo sorteggio, gli ottavi di finale e il tabellone definitivo

Arrivato a questo step, il 21 febbraio a Nyon ci sarà un altro (e ultimo) sorteggio. La filosofia è la stessa dei playoff: si ragiona per coppie, premiando chi ha ottenuto il miglior risultato nel gruppo. Tradotto: prima e seconda saranno abbinate alle vincenti dei playoff dal valore complessivo più basso (15esima-16esima contro 17esima-18esima). E così, a cascata, tutte le altre. Un ragionamento che ovviamente funziona a tavolino, assumendo che le squadre con una testa di serie migliore passino il turno dei playoff. Ma è tutta teoria: quest’anno squadre come Psg, Juventus e Real Madrid rischiano di finire nel blocco tra la 17esima e la 24esima, diventando di fatto mine vaganti. Dopo il sorteggio del 21 febbraio, la Champions procederà seguendo binari ben precisi. La prima e la seconda saranno agli estremi del tabellone e potranno incontrarsi solo in finale, la terza e la quarta saranno in centro. Ottavi, quarti, semifinali – tradizionalmente andata e ritorno – fino alla finale.