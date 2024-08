Girone unico, fasce, playoff: come funziona la nuova Champions League. Oggi alle 18 il sorteggio degli accoppiamenti

Trentasei squadre, girone unico, classifica unica e sorteggio al computer. È tutto pronto per l’inizio della Champions League, che a partire da quest’anno – e fino all’edizione 2026/2027 – si presenta con un formato tutto nuovo. I gironi a quattro squadre sono ormai un ricordo del passato. Al loro posto c’è un unico gruppo composto da trentasei squadre – quattro in più dello scorso anno – che si giocano l’accesso alla fase a eliminazione diretta. I sorteggi si terranno alle 18 di oggi, giovedì 29 agosto, al Grimaldi Forum di Monte Carlo.

Più squadre e più soldi

Una delle principali novità della nuova Champions League è che a crescere non sono solo i club ma anche i soldi distribuiti dalla Uefa. Il tesoretto ammonta complessivamente a 2,47 miliardi, suddivisi in quote tra i 30 e i 50 milioni per ogni squadra partecipante. A questa cifra andranno aggiunti poi altri milioni per ogni punto conquistato, ogni partita vinta e anche per i gol realizzati. Un’occasione ghiotta per le casse dei club che prendono parte al torneo.

Fasce Champions League: la novità del girone unico

Le 36 squadre che partecipano alla Champions League sono divise in quattro fasce, ognuna composta da nove club. Per la prima volta nella storia, l’Italia può contare su cinque club qualificati: Inter (prima fascia), Atalanta, Juventus e Milan (seconda fascia), Bologna (quarta fascia). Nella fase preliminare del torneo, ogni squadra incontrerà due rivali di ogni fascia, compresa quella di appartenenza. In totale si tratta di otto partite ciascuno, di cui quattro disputate in casa e quattro in trasferta. A differenza del formato in vigore fino allo scorso anno, non ci saranno più le gare di andata e ritorno. Le otto partite saranno disputate contro altrettante squadre diverse. Secondo gli organizzatori, questa nuova formula renderà il torneo più imprevedibile.

Come funziona il sorteggio

Ma come vengono decisi gli accoppiamenti? Il nuovo formato messo a punto dalla Uefa prevede un mix di componente umana e tecnologica. Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo prenderanno le palline con i nomi delle squadre, cominciando dai nove club di prima fascia. Una volta rivelato il nome della squadra, sarà un software a estrarre a sorte chi sono le otto avversarie. Ci sono comunque alcuni paletti, per esempio il divieto di disputare derby e il tetto massimo di due rivali che disputano lo stesso campionato nazionale.

Chi accede agli ottavi di finale

La nuova Champions League funziona grosso modo come un girone all’italiana, in cui vince chi fa più punti. Nel caso in cui due o più squadre dovessero finire con lo stesso punteggio, sarà la differenza gol il primo criterio a cui guardare, seguito dai gol totali e dai gol fuori casa. Le prime otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. I club dal nono al ventiquattresimo posto accederanno invece ai playoff, dove si contenderanno l’accesso alla fase a eliminazione diretta. La nona squadra sfiderà la ventiquattresima, la decima giocherà contro la ventitreesima e via dicendo.

Quando si saprà il calendario delle partite

Il calendario completo della Champions League sarà svelato sabato 31 agosto, mentre le prime partite si disputeranno il 17 settembre. Come da tradizione, i match si disputeranno di martedì e mercoledì, ad eccezione della prima giornata in cui si giocherà anche giovedì 19 settembre. L’ultimo turno della fase preliminare si terrà il 29 gennaio con ben 18 partite giocate in contemporanea, così da non dare vantaggi a nessuno. La finale della Champions League 2024/2025 si giocherà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania.

Sorteggi Champions League dove vederli

I sorteggi della Champions League si terranno oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 18. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su Now, skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport. A commentare gli accoppiamenti ci saranno in studio Mario Giunta, Fabio Capello, Billy Costacurta, Fabio Caressa e Paolo Condò.

