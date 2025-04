Coppa Italia, il Milan stende l’Inter 3 a 0 e vola in finale: doppietta di Jovic e gol di Reijnders

All'andata era finita 1-1. La finale il 14 maggio a Roma

Il Milan vince il derby di Coppa Italia contro l’Inter per 0 a 3 grazie alla doppietta di Jovic e al gol di Reijnders. All’andata era finita 1-1 e i rossoneri sono in finale, contro il Bologna o l’Empoli. «Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ha fatto un’ottima gara: noi abbiamo rammarico per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato di più e non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Dovevamo essere più attenti», ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset. Una stracittadina, quella di stasera al Meazza, a cui nerazzurri e rossoneri sono arrivati in momenti diversi: la squadra di Inzaghi, in lotta su tutti i fronti ma sembra iniziare a pagare la stanchezza, mentre quella di Sergio Conceicao ormai è fuori dalla lotta per i principali obiettivi con la Coppa Italia che era l’unica competizione da vivere al massimo visto il flop in campionato e in Champions. Una situazione ben chiara anche per lo stesso tecnico portoghese, che comunque non si nasconde: anche se vincesse la Coppa Italia il 14 maggio all’Olimpico, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana, la stagione milanista non sarebbe definibile come positiva. «Per un club come il Milan dev’essere normale arrivare in finale di Coppa Italia», aveva spiegato in conferenza stampa.

Inzaghi: «Non siamo abituati a due sconfitte consecutive»

Umore diverso in casa Inter, anche perché il derby arrivava dopo la delusione della sconfitta contro il Bologna. «Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dobbiamo essere bravi a ripartire nel modo giusto – ha detto ancora Inzaghi al termine della partita -. A Bologna secondo me non meritavamo di perdere, questa sera nel secondo tempo ci è mancata energia: il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia. Bisogna dare merito al Milan, ci ha messo in difficoltà in tutte e cinque le gare stagionali, dovevamo fare di più». Il match doveva essere, infatti, l’occasione per ripartire subito, cercando tra l’altro di battere il Milan visto che non è mai accaduto in stagione e che l’ultimo successo è di un anno fa, quando il 2-1 del 22 aprile consegnò alla squadra di Inzaghi il ventesimo scudetto. Tempi che sembrano lontani, visto il risultato di stasera. Quest’anno per l’Inter la lotta per il titolo è serratissima con il Napoli, dovendo fare inoltre i conti con un percorso in Champions League che ha portato Lautaro Martinez e compagni a un passo dalla finalissima.

Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI | Jovic del Milan esulta dopo aver segnato il gol dello 0 a 1 durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan