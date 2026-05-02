Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: «La dedico ad Alex Zanardi»

Il pilota 19enne bolognese partirà per primo anche nel GP di Miami. La dedica al campione spentosi venerdì

Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica. Con il posizionamento conquistato nelle qualifiche della gara in Florida, il giovane pilota italiano entra nella storia della Formula 1. Prima di lui a centrare tre pole di fila sono stati mostri sacri dell’automobilismo come Ayrton Senna (nel 1985) e Michael Schumacher (nel 1994). Un risultato che arriva per il pilota 19enne della Mercedes in un giorno particolarissimo, oltre tutto: quello in cui si è avuta notizia della morte di Alex Zanardi, campione sulle quattro ruote e nella vita bolognese come Antonelli. «Questa pole è dedicata a lui», ha detto Antonelli ai microfoni di Sky dopo le qualifiche.

In copertina: Kimi Antonelli in conferenza stampa prima del weekend del GP di Miami – 30 aprile 2026 (Ansa/Epa – Cristobal Herrera-Ulashkevich)