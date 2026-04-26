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Follia in campo in Spagna, il portiere del Saragozza stende con un pugno in faccia l’avversario – Il video

26 Aprile 2026 - 21:52 Ugo Milano
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Esteban Andrada ha perso la testa nei supplementari della sfida contro l'Huesca. E la sua squadra ora rischia la retrocessione

Il portiere del Saragozza Esteban Andrada ha perso la testa domenica al termine del match di Serie B spagnola (LaLiga Hypermotion) contro l’Huesca. Al minuto 98′ del derby aragonese, che l’Huesca stava vincendo per 1-0, Andrada ha spintonato il capitano della squadra avversaria Jorge Pulido. Immediato l’intervento dell’arbitro, che gli ha mostrato il secondo cartellino giallo, e dunque lo ha espulso. Ma quando ha visto il rosso, Andrada non ci ha più visto ed è di nuovo corso verso Pulido, che si era appena rialzato, e lo ha colpito con un pugno in faccia. «Questo non si può tollerare!», hanno commentato increduli i telecronisti, mentre in campo scoppiava un parapiglia infinito. Per Andrada si prospetta una sanzione disciplinare pesantissima. Dopo lunghi minuti di caos la partita è poi ripresa, ed è terminato col successo dell’Huesca. Che spinge il Saragozza ancor più in giù verso la retrocessione.

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