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Dopo Madrid, Alcaraz salta gli Internazionali di Roma e il Roland Garros: «È un momento difficile, ma serve prudenza»

24 Aprile 2026 - 18:10 Alba Romano
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Con un post sui social, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà ai due tornei per il problema al polso: «Sono sicuro che torneremo più forti».

«Dopo i risultati degli esami di oggi, abbiamo deciso di essere prudenti. È un momento duro per me, ma sono sicuro che torneremo più forti». Con queste parole, Carlos Alcaraz ha annunciato che salterà gli Internazionali di Roma e, sopratutto, il Roland Garros a Parigi. Lo spagnolo si era già ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un problema al polso destro accusato durante il match d’esordio contro il finlandese Virtanen. Lo scorso 17 aprile aveva inoltre annunciato la sua assenza dal Masters 1000 di Madrid, attualmente in corso. In conferenza stampa aveva spiegato che l’infortunio si era rivelato «più serio» di quanto tutto il suo team «si aspettasse».

Foto copertina: ANSA / Enric Fontcuberta | Carlos Alcaraz al torneo di Barcellona,

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