Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo

Lo spagnolo: «Mi ha sorpreso vederlo qui, spero di poterlo affrontare». Ecco le combinazioni che riporterebbero l'italiano in cima al ranking Atp

Potrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due tennisti al vertice della classifica mondiale Atp sono impegnati nel Masters 1000 del principato di Monaco, che inaugura la stagione del tennis sulla terra battuta. Il ranking è stabile, con lo spagnolo ancora saldamente al primo posto. Ma la vittoria del cosiddetto Sunshine Douple – ovvero la doppietta Indian Wells-Miami – ha portato l’altoatesino a quota 12.400 punti, 1.190 in meno di Alcaraz.

I due primati che Sinner può strappare ad Alcaraz

Questo significa che, in caso di vittoria in finale contro lo spagnolo a Montecarlo, Sinner potrebbe riconquistare il titolo di tennista numero uno al mondo. Alcaraz ha appena eguagliato le 66 settimane complessivo da numero uno del mondo di Jannik Sinner. Ma in caso di vittoria a Montecarlo, l’altoatesino potrebbe non solo tornare a essere numero uno al mondo ma anche tornare immediatamente a superare Alcaraz per numero complessivo di settimane al vertice della classifica Atp.

Le combinazioni per il sorpasso di Sinner

Sinner ha la certezza matematica di tornare numero uno al mondo vincendo il titolo di Montecarlo. Se dovesse sfidare Alcaraz in finale, in quello che sarebbe il loro primo confronto diretto dalla finale delle Nitto Atp Finals del 2025, allora la sfida metterà in palio anche il primato nel ranking Atp. Ma la vittoria in finale contro Alcaraz non è l’unica combinazione con cui Sinner può tornare in vetta. Lo stesso accadrebbe anche se l’altoatesino dovesse arrivare in finale (e poi perdere), con lo spagnolo battuto al massimo in semifinale, oppure perdendo in semifinale se Alcaraz uscirà al massimo ai quarti.

Alcaraz: «Sono sorpreso di vedere Sinner qui»

«La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie», ha spiegato nelle scorse ore Alcaraz in un’intervista pre torneo rilasciata a Sky Sport. Lo spagnolo si è anche detto sorpreso di vedere l’azzurro a Montecarlo dopo quanto fatto nel Sunshine Double: «Sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Montecarlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami. Però questo vuol dire che sta bene fisicamente e che è in grado di vincere dovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Montecarlo, perché quest’anno non ci siamo ancora affrontati. Spero che ci riusciremo durante la stagione sulla terra rossa».

Foto copertina: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich | Jannik Sinner durante la semifinale del Miami Open, in Florida