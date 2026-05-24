Scontri tra ultras del Torino e Juve: in codice rosso un tifoso bianconero. La richiesta dagli spalti: «Non giocate la partita» – Il video

L'uomo, 45 anni, è stato trasportato al Cto. Sarebbe stato coinvolto nei disordini tra le due tifoserie avvenuti questo pomeriggio

A Torino un tifoso è in codice rosso per un trauma cranico, dopo i disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e i granata. L’uomo, 45 anni, è stato trasportato all’ospedale Mauriziano, poi al Cto. Sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell’antistadio. La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi hanno chiesto di non giocare. Il riscaldamento dei calciatori intanto è ripreso.

Torino – Juventus : Des heurts ont éclaté près du Stadio Grande Torino, où des groupes d'#ultras de la #Juventus et du #Torino s'étaient rassemblés avant le derby. Incidents entre #ultras de la #Juve et la Police turinoise #TorinoJuventus (24.05.26) pic.twitter.com/eOI1d8YPRk — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) May 24, 2026

«Non giocate la partita, sospendetela»

Il ferito, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso indagini per capire che cosa l’abbia colpito alla testa. Dalla curva bianconera, dopo una serie di cori all’insegna di «non giocate la partita, sospendetela», entrambe le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Locatelli intanto, accompagnato dalla sicurezza bianconera, è andato a parlare con gli ultrà.

Tutte iniziate (in ritardo) le altre partite, tranne Torino

Con sette minuti di ritardo sono cominciate quattro delle cinque partite in programma stasera. A Torino, le squadre non sono ancora entrate in campo.