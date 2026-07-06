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Mondiali, senatrice paraguaiana offende Mbappé: «Scimpanzè». Lui risponde: «Razzista»

06 Luglio 2026 - 22:12 Francesca Milano
Mbappé Celeste Amarilla
Mbappé Celeste Amarilla
La Federazione francese ha annunciato un'azione legale contro Celeste Amarilla
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La partita è finita da due giorni, ma Francia-Paraguay continua a far discutere ben oltre il campo. Dopo la vittoria per 1-0 dei Bleus negli ottavi del Mondiale 2026, decisa da un rigore di Kylian Mbappé al 70’, il capitano francese è stato bersagliato su X da una serie di commenti razzisti pubblicati dalla senatrice paraguayana Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico.

Amarilla ha pubblicato una serie di messaggi dai toni razzisti e xenofobi nei confronti del capitano francese. In uno dei post lo ha definito «camerunese colonizzato», accusandolo di fingersi francese; in altri interventi ha usato espressioni offensive sul suo aspetto fisico, sulla sua istruzione e sulle sue origini familiari. La senatrice paraguaiana ha anche associato il calciatore a uno scimpanzè e ha scritto che «invece del latte materno succhiava latte di cocco».

La risposta di Mbappé

Mbappé ha scelto di rispondere pubblicamente, sempre su X, con un messaggio durissimo. «Madame Celeste Amarilla, lei è una donna spregevole e indegna del suo incarico», ha scritto il capitano della Francia. Poi ha aggiunto che la senatrice «non rappresenta il Paraguay», Paese che – nelle parole del calciatore – ha mostrato «passione e onore» durante tutta la competizione.

Nel suo intervento, Mbappé ha anche accusato Amarilla di aver oscurato il percorso della nazionale paraguayana: a causa del suo «razzismo disinibito», ha scritto, il mondo avrebbe già dimenticato «il percorso e lo sforzo storico» dei giocatori del Paraguay. Il messaggio si chiude con un messaggio potente: «Non lascerò mai a persone come lei la libertà di diffondere il loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo».

Le parole dell’ex portiere del Paraguay sulla Francia

Le parole della senatrice Amarilla arrivano in un clima già avvelenato: alla vigilia dell’ottavo di finale, l’ex portiere paraguaiano José Luis Chilavert aveva infatti detto che la sua nazionale si sarebbe trovata davanti «una squadra proveniente dall’Africa», riferendosi alla Francia. Un’uscita che aveva provocato la dura reazione del presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo. «Condanno con la massima fermezza le affermazioni razziste pronunciate da José Luis Chilavert contro la nazionale francese, che minano i valori di rispetto, fraternità e diversità nel nostro calcio».

La Federazione francese: «Insultato tutto il nostro Paese»

La vicenda ha provocato anche la reazione della Federazione francese di calcio, che ha annunciato un’azione legale. In una nota ufficiale pubblicata lunedì 6 luglio, la Federazione ha definito le parole della senatrice «totalmente abiette e inaccettabili», aggiungendo che «i giocatori della Nazionale francese rappresentano la Francia» e che, per questo, «è il nostro Paese a essere insultato».

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