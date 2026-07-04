Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
SPORTAtletica

Larissa Iapichino batte sua madre Fiona May: record italiano nel salto in lungo femminile

04 Luglio 2026 - 23:59 Alba Romano
Il balzo da 7.12 vale il sorpasso storico sul primato stabilito da Fiona May nel 1998
Google Preferred Site

L’allieva ha superato la maestra. Anzi, la madre. Dopo quasi 28 anni cade il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene (Usa), infatti, al primo salto Larissa Iapichino ha fatto segnare la misura di 7.12: migliorato così di un centimetro il balzo (7.11) di sua madre, Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998.

Articoli di SPORT più letti
1.

Ibrahimovic e il «complotto» per spingere Cristiano Ronaldo ai Mondiali: «Croazia derubata al Var». Cos’è successo – Il video

2.

Jannik Sinner cresce e vola agli ottavi di finale di Wimbledon: Brooksby si arrende in tre set

3.

Anche Leo Messi perquisito ai Mondiali, i controlli Usa in aeroporto e la reazione del campione – Il video

4.

Sinner alla caccia degli ottavi di finale a Wimbledon: la sfida al terzo turno contro Brooksby. A che ora gioca e dove vederla in tv e streaming

5.

En plein azzurro a Wimbledon: dopo Sinner vincono anche Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini

leggi anche
francesco pernici atletica
SPORT

Impresa di Francesco Pernici: strappa il record italiano degli 800 metri a Fiasconaro dopo 53 anni. Crolla il muro più antico dell’atletica azzurra

Di Cecilia Dardana
maratona
SALUTE

Maratone e ultramaratone: cosa succede al nostro corpo quando corriamo

Di Gemma Argento
yeman crippa
SPORT

Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirci

Di Stefania Carboni