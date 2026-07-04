Larissa Iapichino batte sua madre Fiona May: record italiano nel salto in lungo femminile
Il balzo da 7.12 vale il sorpasso storico sul primato stabilito da Fiona May nel 1998
L’allieva ha superato la maestra. Anzi, la madre. Dopo quasi 28 anni cade il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene (Usa), infatti, al primo salto Larissa Iapichino ha fatto segnare la misura di 7.12: migliorato così di un centimetro il balzo (7.11) di sua madre, Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998.
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