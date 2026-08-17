Diego Moreira va al Milan, il colpo da 50 milioni di euro: chi è il 22enne belga

Il club rossonero ha raggiunto l'accordo per l'acquisto dell'esterno offensivo classe 2004. Operazione strutturata su 35 milioni di base fissa, 10 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita

Il Milan piazza il colpo a sorpresa del mercato. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con lo Strasburgo per Diego Moreira, esterno offensivo belga di 22 anni, per un’operazione dal valore complessivo di circa 50 milioni di euro. Il trasferimento dovrebbe prevedere una parte fissa da 35 milioni, altri 10 milioni legati ai bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita destinata al club francese. Moreira, impegnato con il Belgio agli ultimi Mondiali, è dunque pronto a lasciare la Ligue 1 per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Il suo arrivo va a rinforzare il reparto offensivo del Milan, che ha già accolto Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain.

Chi è Diego Moreira

Nato nel 2004, Diego Moreira ha 22 anni ed è un esterno offensivo capace di giocare su entrambe le fasce. Nell’ultima stagione nel Strasburgo ha collezionato 5 gol e 9 assist in 42 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione del Milan. È anche un figlio d’arte. Suo padre Almami Moreira ha giocato nello Standard Liegi e nella nazionale della Guinea-Bissau. Proprio nello Standard Liegi Diego ha mosso i primi passi nel calcio, prima di trasferirsi al Benfica, dove ha completato la formazione nel settore giovanile e raggiunto la prima squadra.

L’investimento

Le sue prestazioni in Portogallo gli sono valse l’interesse del Chelsea, che lo ha portato in Inghilterra. Moreira è stato poi mandato in prestito al Lione e successivamente ceduto allo Strasburgo nel 2024 per circa 8,5 milioni di euro. Ora, poco più di due anni dopo, il suo valore è destinato a moltiplicarsi. Il Milan è pronto a investire circa 50 milioni per portarlo in Italia.