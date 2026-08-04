Funerali Franco Baresi, fischi e contestazioni all’arrivo di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni – Il video

«Buu» e «vattene» dei tifosi all'ultimo saluto a Baresi per il patron e il presidente rossonero fuori dalla basilica di Sant'Ambrogio

È il giorno del funerale di Franco Baresi. Tutta Milano si è fermata per salutare per l’ultima volta la leggenda del calcio italiano, sempre con la 6 sulle spalle. Nelle prime ore della mattinata già molti tifosi si sono concentrati fuori dalla basilica di Sant’Ambrogio. Tra i cori per Baresi – soprattutto «C’è solo un capitano» e «Sei per sempre Franco Baresi» -, c’è stato spazio per una polemica dei tifosi rossoneri nei confronti della contestata proprietà. L’arrivo del patron del Milan, Gerry Cardinale, e del presidente, Paolo Scaroni, è stato salutato dai presenti con fischi, «buu» e «vattene».

Fischi per la dirigenza del Milan, applausi per Marotta

Sono moltissime le leggende che hanno fatto la storia del Milan, hanno condiviso lo spogliatoio con Franco Baresi e che sono arrivate alla basilica di Sant’Ambrogio per salutare lo storico capitano rossonero. Da Gianni Rivera a Marco Van Basten, fino a Paolo Maldini e Roberto Baggio. L’attuale rosa del Milan non è presente perché impegnata nel ritiro pre-campionato a Perth. Gerry Cardinale e Paolo Scaroni hanno rappresentato quindi la squadra, ma sono stati accolti dalle polemiche dei tifosi per la loro gestione. Il clima di contestazione dei presenti rossoneri è evidente all’arrivo del numero 1 dell’Inter, rivale cittadina, Giuseppe Marotta. Il presidente nerazzurro è stato accolto da applausi.