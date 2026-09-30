Ronaldo lascia la Nazionale. La lite con il ct del Portogallo: «Decido io chi gioca». E lui abbandona il ritiro: «A tempo debito dirò la verità»

Clamoroso: il capitano, simbolo e recordman di gol e presenze della nazionale portoghese, ha lasciato improvvisamente la Danimarca per decollare alla volta di Madrid con il suo aereo privato. Lo sfogo del bomber sui social: «Auguri ai miei compagni buona fortuna»

Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, ha lasciato improvvisamente il ritiro della squadra in Danimarca per decollare alla volta di Madrid con il suo aereo privato. All’origine dello strappo ci sarebbero le dichiarazioni del commissario tecnico Jorge Jesus, pronunciate poco prima dell’addio di CR7 alla vigilia del match contro i danesi: «Ho detto a Cristiano che non avrebbe giocato queste due partite. Durante la gara ho pensato che forse ne avrei avuto bisogno e l’ho fatto riscaldare. E poi non l’ho fatto entrare. Qualsiasi giocatore, quando sta lì a riscaldarsi per 20 o 30 minuti e poi non entra, non ne è contento. A maggior ragione lui. Questa è la regola, alla fine decido io chi gioca o no».

La presa di posizione di Jorge Jesus

Senza usare mezzi termini, il ct ha ribadito con fermezza la propria autorità spazzando via ogni condizionamento esterno: «Sono l’allenatore e ho deciso di non farlo giocare. Se avrò bisogno di lui per mezz’ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. Nessun giocatore mi farà cambiare idea su questo, né lui né nessun altro nel calcio, né alcun presidente. Quello di cui abbiamo parlato è ciò che lui ha detto in sala stampo. Sentendo ciò che si diceva in Portogallo, il presidente ha voluto sapere cosa fosse successo e quindi è venuto qui da noi. Ma dopo cena avevamo già risolto il problema, che tra l’altro non è mai stato un problema…». Mentre i compagni si allenavano regolarmente in campo, le telecamere del quotidiano portoghese A Bola hanno ripreso il fuoriclasse mentre abbandonava il centro sportivo, confermando la volontà di andarsene dopo aver disertato altre due sedute di squadra. Un’assenza che il Jorge Jesus aveva inizialmente cercato di derubricare a semplice gestione fisica: «Ieri non si è rifiutato di allenarsi. Conceiçao non si è allenato per infortunio, Joao Felix per smaltire la fatica, mentre Cristiano ha fatto esercizio in palestra. Si allenerà oggi, il quarto giorno». I fatti, tuttavia, hanno preso tutt’altra piega.

La risposta di CR7 affidata ai social

In serata, verso le 20:30, è arrivata la replica diretta di Ronaldo con un messaggio affidato ai propri canali ufficiali: «A seguito alla conferenza del commissario tecnico e dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro. A tempo debito, racconterò al popolo portoghese la verità sui motivi del mio addio alla nazionale, alla quale mi sono sempre dedicato con impegno. È giunto il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni».