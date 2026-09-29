Calcio, Calafiori regala la maglietta a un bambino che impazzisce di gioia: la reazione è virale – Il video

L'episodio curioso al termine di Turchia-Italia, partita di Nations League in cui il difensore non è sceso in campo. Il piccolo pare essere un tifoso dell'Arsenal

Non ha giocato neanche un minuto nella vittoria per 4-1 in casa della Turchia, ma Riccardo Calafiori ha avuto modo di far gioire un piccolo tifoso. Al termine della partita, infatti, il difensore si è reso protagonista di una grande giocata, anche se senza il pallone tra i piedi. Mentre lo stadio di Bursa si stava svuotando, infatti, un bambino turco ha fatto invasione di campo e si è avvicinato a Calafiori. Il difensore aveva appena finito una sessione atletica insieme al resto dei compagni rimasti in panchina nella gara di Nations League. L’ex Roma è stato quindi avvicinato dal piccolo tifoso, pare un fan dell’Arsenal, che gli ha chiesto la maglia azzurra della Nazionale. Il difensore ha ceduto alle suppliche del bambino, che a quel punto ha iniziato a saltare di gioia e ad abbracciarlo.

🚨 Look at this Turkish child getting Riccardo Calafiori's shirt on the sidelines of the Turkey vs. Italy match at Alligator Arena 🔥🇮🇹 🇹🇷#UefaNationsLeague 🇪🇺 #Azzurri 🇮🇹 #TurkeyItaly#Calafiori pic.twitter.com/iZiEeUsreD — All Things Footy (@ATFooty_) September 29, 2026

Il video della reazione è andato virale

Calafiori quindi ha fatto capire quanto un piccolo gesto può rimanere per sempre scolpito nella memoria di un bambino. Il piccolo tifoso turco infatti ha preso la maglietta e ha iniziato a correre e saltare di gioia nei pressi delle panchine dello “stadio del coccodrillo“, chiamato così per via della sua forma. Il bambino ha poi scavalcato nuovamente le transenne per poi uscire dall’impianto. A giudicare dalla sua reazione, difficilmente dimenticherà il momento in cui ha preso la maglia di Calafiori, giunto ormai al terzo anno con la maglia dell’Arsenal. La scena è stata catturata in diretta dalla Rai che l’ha anche commentata nello studio post-partita. Il video è diventato poi virale sui social.