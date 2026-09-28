L’Italia di Mancini oggi contro la Turchia, così gli azzurri rischiano la retrocessione in Nations League: dove vederla in Tv

Gli azzurri di Mancini tornano in campo, dopo la sconfitta contro il Belgio nella prima partita di Nations League. Il nuovo corso del ct trova sulla sua strada la nazionale guidata da Vincenzo Montella. A che ora inizia e dove si può vedere in chiaro

C’è la Turchia di VIncenzo Montella sulla strada degli azzurri per il secondo impegno in Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a cercare di spegnere le polemiche, dopo l’amaro 2-0 incassato contro il Belgio all’Olimpico di Roma. Nella prima partita del torneo non è andata comunque meglio ai turchi che, battuti dalla Francia, arrivano alla sfida contro l’Italia ancora a zero punti nel girone. La sfida è cruciale perché gli azzurri evitino l’ultimo posto nel girone e allontanino il rischio retrocessione in fascia B di Nations League.

Turchia-Italia: a che ora si gioca e in quale stadio

Italia-Turchia si gioca oggi lunedì 28 settembre alle 20.45 alla Timsah Arena di Bursa, la cosiddetta “arena del coccodrillo”, per via della particolare forma dello stadio che ricorda quella del rettile. Per la nazionale di Roberto Mancini, quella contro la Turchia allenata dall’italiano (ed ex compagno di squadra di Mancini ai tempi della Sampdoria) Vincenzo Montella sarà la seconda delle quattro partite che gli azzurri disputeranno nel giro di undici giorni. Gli azzurri sono infatti inseriti nel girone di Lega A con Belgio, Turchia e Francia. Il 2 ottobre l’Italia giocherà contro la Francia a Saint-Denis. Il 5 ottobre, invece, sarà la volta della partita di ritorno contro la Turchia, al Dall’Ara di Bologna.

Dove vedere Turchia-Italia in tv e streaming

Sarà possibile seguire la partita in chiaro e in diretta tv su Rai 1, che trasmetterà l’incontro in esclusiva. In alternativa, ci si potrà collegare in streaming su RaiPlay, accessibile tramite sito ufficiale e app da smartphone, tablet, smart tv e altri dispositivi compatibili.

Turchia-Italia, perché la sfida di Bursa vale il terzo posto

Il ko per 0-2 contro il Belgio ha cambiato gli obiettivi dell’Italia di Mancini in Nations League. Come ricostruisce Fabio Licari, inviato della Gazzetta dello Sport a Bursa, dopo la prima giornata Francia e Belgio sono già avanti, mentre azzurri e turchi sono fermi a zero punti. Con cinque partite ancora da giocare i conti restano aperti, ma la vittoria del girone viene considerata un traguardo quasi irraggiungibile. Per questo Turchia-Italia di stasera assume i contorni di un playoff anticipato per il terzo posto: un pareggio in trasferta andrebbe comunque bene, una sconfitta costringerebbe invece a rivedere i piani e a prendere atto di un’emergenza. Il calendario non aiuta, perché il turno successivo porta la Nazionale a Parigi contro la Francia, che sarà senza Mbappé. Due anni fa, dopo la delusione di Euro 2024, l’Italia di Spalletti vinse proprio al Parc des Princes per 3-1, e con l’attaccante francese in campo, ma secondo la Gazzetta il contesto oggi è diverso. Il timore dell’ultimo posto nel girone ha dei precedenti: al Mondiale 2010 gli azzurri di Lippi chiusero quarti senza vincere una partita, dietro Slovacchia, Paraguay e Nuova Zelanda. Nel 2018, nella prima edizione della Nations con Mancini appena arrivato in panchina, fu un gol di Biraghi nel recupero in Polonia a evitare il fondo della classifica: «Eliminati, ma salvi».

Cosa succede se l’Italia finisce ultima: le regole della retrocessione

Un tempo la Nazionale puntava sempre al primo posto, poi negli anni della crisi il secondo è diventato il paracadute per agganciare almeno i playoff. Dopo la terza mancata qualificazione mondiale consecutiva, anche un buon terzo posto può bastare. Il regolamento spiega perché. Le due «migliori terze» restano in Serie A e sono teste di serie al sorteggio per l’Europeo. Le due «peggiori terze» affrontano gli spareggi con le squadre della Serie B per evitare la retrocessione, ma mantengono la prima fascia per il sorteggio europeo. Ai playout finiscono anche le due «migliori quarte», mentre le due «peggiori quarte» scendono direttamente in Serie B. Per l’Italia il quarto posto avrebbe un costo sportivo, d’immagine ed economico: la Nazionale si troverebbe a giocare con le selezioni di fascia media o medio-alta e perderebbe la prima fascia nei sorteggi per le qualificazioni a Mondiali ed Europei, scivolando nel migliore dei casi in seconda. Licari chiude con una domanda: «Possiamo davvero andare in Serie B? O forse: siamo veramente da Serie B?».