«Ma che stanno fischiando?», il giornalista Rai incredulo agli inni di Italia-Belgio. Cosa è successo all’Olimpico: «Ignobili»

Alberto Rimedio chiede a Lele Adani se ha davvero sentito bene mentre veniva eseguito l'inno della Nazionale belga. Il caso allo stadio Olimpico per la prima di Roberto Mancini al suo ritorno in azzurro

«Purtroppo, come spesso capitato, fischi ignobili contro l’inno del Belgio». È il commento a caldo di Alberto Rimedio subito dopo l’esecuzione dell’inno degli avversari della Nazionale italiana in Nations League. Una bordata di fischi che lo stesso giornalista di Rai Sport non ha saputo spiegarsi mentre avvenivano.

Quando ormai erano partite le note della Brabançonne allo stadio Olimpico di Roma, lo stesso Rimedio si è fatto scappare a microfono aperto: «Ma che stanno fischiando?». Una domanda al compagno di banco Lele Adani, che in quest’occasione ha risparmiato il pubblico da un suo commento. Certo non sono mancati anche tifosi azzurri che hanno deciso invece di alzarsi durante l’inno degli avversari, applaudendo nel tentativo anche di sovrastare gli inspiegabili fischi. Cantato da tutti invece l’inno di Mameli.