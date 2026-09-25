Italia-Belgio di Nations League, dove vederla in tv e streaming: orario e quando si gioca

Gli Azzurri tornano in campo con Roberto Mancini in panchina. A che ora si gioca e dove guardare la partita

L’Italia torna in campo stasera, venerdì 25 settembre, contro il Belgio per la prima giornata della Nations League 2026/27. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle 20.45. È la prima partita della seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale e sarà anche la 900esima gara nella storia degli Azzurri.

Italia-Belgio, a che ora si gioca

Italia-Belgio si gioca venerdì 25 settembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo A1 insieme a Belgio, Francia e Turchia. Le prime due classificate del girone accederanno ai quarti di finale della competizione.

Quella di Roma sarà la prima di quattro partite che l’Italia giocherà nel giro di undici giorni. Lunedì 28 settembre gli Azzurri saranno a Bursa per affrontare la Turchia, mentre il 2 ottobre giocheranno contro la Francia a Saint-Denis. Il 5 ottobre è invece in programma Italia-Turchia al Dall’Ara di Bologna.

Dove vedere Italia-Belgio in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Il collegamento è previsto dalle 20.30, mentre il fischio d’inizio sarà alle 20.45. La gara si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, attraverso il sito o l’app della piattaforma.

Per Mancini è il ritorno sulla panchina azzurra a più di tre anni dalla fine della sua prima esperienza da commissario tecnico. Il ct aveva guidato l’Italia dal 2018 al 2023, vincendo gli Europei nel 2021 ma aveva mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022.