Chi è Alessandro Romano che ha scelto la Nazionale italiana, gli esordi in Svizzera e il boom col Cagliari: ora Mancini può convocarlo

Nato a Winterthur da famiglia originaria dell'Italia, il centrocampista è cresciuto tra il vivaio della Roma, lo Spezia e il Cagliari. È stato capitano della Svizzera Under 19, finché non ha scelto i colori azzurri. Ora la Fifa ha dato il via libera perché il ct della Nazionale possa chiamarlo

È nato in Svizzera nel 2006, ha indossato per anni la maglia delle nazionali giovanili della Svizzera, di cui è stato anche capitano. Ma il futuro di Alessandro Romano sarà in azzurro. Il centrocampista ventenne del Cagliari, una delle sorprese delle prime giornate di Serie A, ha scelto di rappresentare l’Italia. Il 10 settembre la Fifa ha dato il via libera per il cambio di nazionalità a livello sportivo. Romano potrà essere convocato dall’Italia di Roberto Mancini, che di giovani e novità ha estremo bisogno.

La famiglia italiana e gli inizi in Svizzera

Romano è un mancino di un metro e 80, cresciuto come regista davanti alla difesa ma utilizzabile anche da mezzala. Abbina qualità nel palleggio e nelle verticalizzazioni a fisicità, letture difensive e capacità di concludere da fuori area.

È nato il 17 giugno di vent’anni fa a Winterthur, nel Canton Zurigo, e con la Svizzera ha percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili, dall’Under 16 all’Under 20, arrivando anche a indossare la fascia da capitano dell’Under 19.

Il padre Umberto è nato in Svizzera ma ha origini napoletane ed è stato calciatore professionista prima di diventare allenatore. La madre Chiara è di Lecce. Alessandro ha la doppia cittadinanza. Con i nonni parla soltanto italiano. Anche il fratello maggiore Luca gioca a calcio, nel Kriens, club della seconda divisione elvetica e fa il mediano. «Abbiamo il centrocampo nel sangue», ha raccontato Romano al Corriere dello Sport.

Romano ha cominciato a giocare nel Winterthur a sei anni. Nel 2022, quando ne ha sedici, un osservatore della Roma lo nota durante una partita della nazionale Under 16 e lo segnala al settore giovanile giallorosso. Lascia così la Svizzera e si trasferisce a Trigoria.

Dalla Primavera alla Serie A

Parte dalle giovanili della Roma e sale rapidamente fino alla Primavera. Le prestazioni nel vivaio gli aprono le porte della prima squadra. Claudio Ranieri gli regala la prima convocazione tra i grandi. Il debutto in Serie A arriva il 6 gennaio 2026, con Gian Piero Gasperini in panchina, nei minuti finali della vittoria della Roma a Lecce. A gennaio passa in prestito allo Spezia. In Serie B colleziona 19 presenze e un assist.

L’arrivo al Cagliari e il gol contro il Parma

Nell’estate 2026 il Cagliari lo prende in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il 22 agosto, alla prima partita da titolare in Serie A contro il Parma, segna il primo gol nella massima serie. Il suo sinistro dalla distanza decide la partita. Sugli spalti del Tardini c’è Mancini, insieme al suo staff.