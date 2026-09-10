Champions League, il ritorno della Roma e l’esordio del Como: dove vedere le ultime due italiane in tv e streaming

La squadra di Gasperini debutta alle 18.45 contro il Fenerbache. Nico Paz e compagni al battesimo europeo contro il Lipsia alle 21:00

A ogni modo si prospetta una serata storica. L’una torna ad assaporare l’atmosfera delle notti di Champions League dopo sette anni di assenza. L’altro è al battesimo europeo in assoluto e lo farà nel palcoscenico più prestigioso. È il turno di Roma e Como di iniziare il proprio cammino nella league phase. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento dopo aver vinto le prime tre partite di campionato, galvanizzata dalla rimonta nell’ultimo turno di Serie A con l’Atalanta. Il Como non vede l’ora di rigiocare nel suo stadio, il Sinigaglia, riaperto dopo i lavori estivi di adattamento agli standard Uefa.

Fenerbache-Roma alle 18:45

Sono passati 2.745 giorni dall’ultima partita della Roma in Champions League. Il conteggio si esaurirà questa sera, quando i giallorossi entreranno in campo nell’inferno di Istanbul, contro del Fenerbache. Dybala e compagni non hanno mai affrontato i turchi in una competizione internazionale, ma solo in un’amichevole del 2014, terminata 3-3. L’inizio è alle ore 18:45: iniziare con il piede giusto è fondamentale per strappare anche solo il pass per i playoff. L’umore è quello giusto. Gasperini sa di avere a disposizione un gruppo forte e non lo nasconde. Soprattutto, si gode un Paulo Dybala in piena forma e che, nonostante sia ancora a secco di gol, sta fornendo grandi prestazioni. Dalle prestazioni dell’argentino dipenderà molto la stagione della Roma, che può aggrapparsi anche ai gol di Donyell Malen: sono già cinque i centri nelle prime tre giornate di Serie A.

Como-Lipsia alle 21:00

La gioia di chi sta affrontando un nuovo cammino, la spregiudicatezza di chi non sa cosa si troverà davanti, la leggerezza di poter di nuovo giocare a casa: sono le sensazioni che staranno provando i giocatori del Como, impegnati alle 21:00 contro i tedeschi del Red Bull Lipsia. A supportarli non ci sarà il presidente Mirwan Suwarso, che ha deciso di lasciare i propri posti ai tifosi storici del club lariano. Sarà il battesimo europeo per la squadra di Cesc Fabregas, che parte con l’ambizione di voler giocare ogni partita per vincere. Il Como arriva da un ottimo momento in campionato. Dopo il pareggio iniziale contro l’Udinese, sono arrivati i successi esterni contro Napoli e Genoa. Contro il Grifone, è arrivato anche il debutto di Moise Kean. Vedremo se ci sarà spazio in Champions League per l’attaccante della Nazionale.

Il programma della serata di Champions League

Con questa sera, 10 settembre, si chiude la prima settimana di Champions League, eccezionalmente plasmata su tre giorni. Il prossimo turno sarà tra il 13 e 14 ottobre. Di seguito il programma completo del giovedì di Champions League:

18:45 Roma-Fenerbache

18:45 Psv-Shakhtar Donetsk

21:00 Bayern Monaco-Bodø/Glimt

21:00 Manchester United-Sabah

21:00 Slavia Praga-Lens

Dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte le partite della serata di Champions League saranno trasmesse in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. Il ritorno della Roma sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il debutto del Como verrà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).