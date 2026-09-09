Inizia la Champions del Napoli di Allegri: dove vedere l’esordio contro l’Arsenal vicecampione d’Europa in tv e streaming
Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, contro Como e Inter, il Napoli di Massimiliano Allegri ospita l’Arsenal vicecampione d’Europa per l’esordio in Champions League. Il fischio d’inizio è alle ore 21. I Gunners, capaci di riportare a casa la Premier League dopo 22 anni, sono una delle principali candidate per arrivare fino in fondo alla competizione, dopo essere andati a un rigore dalla vittoria contro il Psg la scorsa edizione. Arriva all’esordio in Champions League a punteggio pieno nel campionato inglese. Il Napoli, invece, è in piena emergenza a centrocampo. Oltre a McTominay, operato per un’aritmia, si è fermato anche Zambo Anguissa. Allegri dovrà completamente rivedere il suo centrocampo e sistemare la difesa: nelle ultime due gare gli azzurri hanno subito cinque reti.
I precedenti tra le due squadre
Il Napoli non potrà contare neanche sulla storia. Sono infatti tre le vittorie dell’Arsenal nei quattro precedenti tra le due squadre. L’ultima volta che i Gunners e i partenopei si sono incrociati sono stati i quarti di finale di Europa League, nel 2019: 3-0 il risultato complessivo della doppia sfida. L’unica vittoria del Napoli risale al 2013, nel girone di Champions League più folle di sempre. I partenopei finirono a 12 punti, insieme al Borussia Dortmund e proprio all’Arsenal. La squadra allora allenata da Rafael Benitez venne però eliminata.
Dove vedere Napoli-Arsenal in tv e streaming
La sfida tra Napoli e Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, che anche per questa stagione si è aggiudicata la miglior partita del mercoledì di Champions League (con una squadra italiana protagonista, se qualificata). Il commento è affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. L’app di Amazon Prime Video è disponibile su tutte le smart tv, dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console, oltre che per i clienti Sky.
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Le altre partite di mercoledì 9 settembre
Tra le altre partite in programma, trasmesse in esclusiva su Sky Sport, spicca il match tra Liverpool e Atletico Madrid. Da una parte un nuovo allenatore, Andoni Iraola, dall’altra l’usato sicuro, Diego Simeone. Il match sarà trasmesso anche in chiaro, su Tv8. Di seguito tutti gli incontri di mercoledì 9 settembre, valevoli per la prima giornate della league phase di Champions League.
- 18:45 Barcellona-Feyenoord
- 18:45 Stoccarda-Viking
- 21:00 Liverpool-Atletico Madrid
- 21:00 Psg-Slovan Bratislava
- 21:00 Napoli-Arsenal
- 21:00 Sporting-Galatasaray