Sorteggi Champions League, Mourinho ritrova Inter e Roma. Chivu pesca il Liverpool, Gasp il Psg. City e Arsenal per il Napoli. Como con Psg e Barça

Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le avversarie della league phase

Al Grimaldi Forum di Monte Carlo è una parata di stelle, in tutti i sensi. Inizia la Uefa Champions League. Questo è il terzo anno che la prima fase non è più caratterizzata dai gironi, ma da una league phase, in cui tutte le 36 squadre sono inserite in un’unica classifica. Qui inizia il cammino di chi vorrà raggiungere la finale dell’Estadio Metropolitano di Madrid, lo stadio dell’Atletico, il prossimo 5 giugno. Una coppia d’attacco d’eccezione per il sorteggio: Thierry Henry per pescare le squadre, David Villa per azionare il software che determinerà la prima fase. Il calendario completo verrà rilasciato sabato 29 agosto.

Le avversarie dell’Inter

In casa: Liverpool, Club Brugge, Shakthar, Stoccarda

In trasferta: Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava

Un ritorno al passato per l’Inter, che andrà al Santiago Bernabeu e incontrerà José Mourinho, l’ultimo allenatore in grado di portare in Italia la Champions League, proprio sulla panchina dei nerazzurri. L’ultimo incrocio tra Inter e Real Madrid fu nella fase a gironi del 2020, con la vittoria degli spagnoli per 2 a 0. A segno Kroos e Asensio, decisamente altri Blancos. San Siro aprirà le porte al Liverpool, come già successo nella league phase dello scorso anno: vinsero gli inglesi con un rigore contestato negli istanti finali. Insidia Borussia Dortmund in trasferta per la squadra di Chivu: il fattore campo, con l’iconico muro giallo è sempre un’insidia.

Le avversarie della Roma

In casa: Real Madrid, Sporting, Lille, Slovan Bratislava

In trasferta: Psg, Manchester United, Fenerbache, Aek Atene

Non solo l’Inter, Mourinho ritrova il passato più recente, la Roma. E lo farà proprio in quella che è stata la sua casa per pi ù di due anni, lo Stadio Olimpico. Il Real Madrid è la squadra che la Roma ha incontrato più volte in Champions League, dodici, con sole tre vittorie dei giallorossi. Per la Roma, che torna in Champions dopo sette anni, anche una trasferta contro i bi-campioni d’Europa del Psg con un altro ex, Luis Enrique: una sola stagione sulla panchina dei giallorossi, la 2011-2012, conclusa al settimo posto. Occhio alla trasferta all’Old Trafford, contro il Manchester United: tutti i tifosi romanisti si ricorderanno il 7-1 per i Red Devils ai quarti di finale di vent’anni fa. La Roma accoglierà invece nella Capitale il Lille di Davide Ancellotti, figlio di Carlo.

Le avversarie del Napoli

In casa: Arsenal, Club Brugge, Bodo/Glimt, Viking

In trasferta: Manchester City, Porto, Villarreal, Sabah

Due inglesi dalla prima fascia per il Napoli di Max Allegri: l’Arsenal finalista della scorsa edizione e il Manchester City di Enzo Maresca all’Etihad Stadium, come nella league phase nella scorsa stagione (finì 2 a 0 per gli inglesi). Il Bodo/Glimt tornerà a giocare in Italia, dopo aver eliminato lo scorso anno l’Inter ai playoff. Trasferta in Portogallo, a Porto, per gli uomini di Max Allegri: ad attenderli ci sarà Francesco Farioli, allenatore italiano spesso elogiato dal patron Aurelio De Laurentiis. Due debuttanti sul cammino dei partenopei: sono i norvegesi del Viking e gli azeri del Sabah.

Le avversarie del Como

In casa: Psg, Manchester United, Lipsia, Aek Atene

In trasferta: Barcellona, Real Betis, Feyenoord, Lens

Si accendono i riflettori sul primo cammino europeo nella storia del Como. Il Sinigaglia aprirà le porte ai bi-campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Cesc Fabregas tornerà al Camp Nou di Barcellona: con la maglia del Barça, l’ex centrocampista spagnolo ha collezionato 151 presenze ma soprattutto ha ereditato quell’idea di calcio che ora sta portando al Como. Anche il Manchester United sbarcherà sul lago. Chiude il sorteggio il Lens, che ha vinto la Supercoppa di Francia contro il Psg.

I criteri per il sorteggio

Ci sono quattro criteri per determinare il calendario della prima fase:

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce , per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.

, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato

verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione

I punti ottenuti nelle singole partite verranno sommate e inseriti in un’unica classifica: le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre chi si sarà piazzato dal nono al ventiquattresimo posto dovrà giocare i playoff. Le rimanenti otto squadre saranno eliminate.

La prima giornata della fase a girone unico della Champions League sarà tra l’8 e il 10 settembre: come da tradizione negli ultimi tre anni, il primo turno sarà spalmato su tre giorni anziché due. Si chiuderà il 27 gennaio 2027 con tutte le partite in contemporanea. Di seguito le date complete: