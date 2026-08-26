Champions League 2026-2027, il sorteggio della fase a girone unico: la data, dove vederlo e tutto quello che c’è da sapere

Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno il loro cammino nella prima fase della Champions League. Due partite sono vietate: ecco perché

Trentasei squadre con un unico obiettivo: sollevare la coppa dalle grandi orecchie il 5 giugno all’Estadio Metropolitano di Madrid. È tutto pronto per la nuova Uefa Champions League, con il sorteggio della prima fase, la league phase, che si svolgerà giovedì 27 agosto dalle 18:00 (ora italiane) al Grimaldi Forum di Monte Carlo. Qui le nostre quattro italiane – Inter, Napoli, Roma e Como – conosceranno le otto squadre che dovranno affrontare per cercare di strappare una qualificazione diretta agli ottavi di finale o, almeno, un pass per la fase dei playoff.

Come funziona la fase a girone unico

La prima fase è rimasta invariata. Ci sarà un maxi girone che comprende tutte le 36 squadre partecipanti, divise in quattro fasce da nove squadre l’una. Tali fasce sono determinate dai risultati nei campionati nazionali nella stagione scorsa, la 2025/26, e tramite il ranking quinquennale Uefa. Così, nella prima fascia si trova il Paris-Saint Germain in quanto bi-campione della Champions League, così come l’Inter campione d’Italia o l’Arsenal vincitore della scorsa Premier League. Il posto riservato al campionato francese, che sarebbe spettato al Psg campione di Francia, è stato riassegnato allo Shaktar Donetsk che, a causa del conflitto russo-ucraino, giocherà le sue partite casalinghe nello stadio del Chelsea, lo Stamford Bridge, a Londra.

La Roma è inserita in seconda fascia, anche se nella scorsa Serie A si è piazzata alle spalle del Napoli, che invece è in terza: pesa il ranking Uefa. Il Como, alla debutto assoluto in Champions League, è in quarta fascia. Ciascun club incontrerà due squadre per fascia, con una partita in casa e l’altra in trasferta, per un totale di otto partite per ogni squadra. I punti ottenuti nelle singole partite verranno sommate e inseriti in un’unica classifica: le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre chi si sarà piazzato dal nono al ventiquattresimo posto dovrà giocare i playoff. Le rimanenti otto squadre saranno eliminate.

I criteri per il sorteggio

Il sorteggio partirà con il Psg vincitore della Champions League per due anni consecutivi. Poi, con l’estrazione manuale delle palline, ciascuna squadra conoscerà il suo destino con gli accoppiamenti sorteggiati da un software. Ci sono quattro criteri per determinare il calendario della prima fase:

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce , per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.

, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato

verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione

Le partite vietate

Non è finita qui. Ci sono due partite che non potranno essere sorteggiate dal software. Nel mega girone dunque non vedremo sicuramente un altro Inter-Arsenal a San Siro (ma a Londra sì) e un altro Liverpool-Real Madrid ad Anfield. Per regolamento Uefa, infatti, non si possono giocare le stesse partite per tre edizioni consecutive.

Le quattro fasce

Prima fascia Seconda Fascia Terza fascia Quarta fascia Bayern Monaco Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Real Madrid Roma Lille Stoccarda Psg Sporting Napoli Como Liverpool Aston Villa Lipsia Lens Inter Porto Villarreal Lask Manchester City Manchester United Shakhtar Donetsk Sabah Arsenal Bruges Galatasaray Da definire Barcellona Real Betis Bodo/Glimt Da definire Atletico Madrid PSV Da definire Da definire

La prima giornata della fase a girone unico della Champions League sarà tra l’8 e il 10 settembre: come da tradizione negli ultimi tre anni, il primo turno sarà spalmato su tre giorni anziché due. Si chiuderà il 27 gennaio 2027 con tutte le partite in contemporanea. Di seguito le date complete:

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League sarà visibile in chiaro in diretta tv su Tv8 o, previo abbonamento, sui canali di Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Amazone Prime Video (previo abbonamento) e sul sito ufficiale della Uefa.