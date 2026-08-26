Anche la Figc scarica Gianni Infantino: «Niente sostegno per le elezioni di marzo 2027». Malagò: «Al fianco della Uefa»

La nota con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio si oppone alla rielezione del presidente della Fifa

Anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) si allinea con la posizione della Uefa e ritira il proprio sostegno a Gianni Infantino verso le prossime elezioni presidenziali della Fifa, in programma a marzo 2027. Lo si apprende da una nota che la stessa Figc ha pubblicato sul proprio sito. «Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi» dichiara il presidente della Figc, Giovanni Malagò, che prosegue: «Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti».

La nota della Figc

Così recita la nota pubblicata dalla Figc sul proprio sito: «La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali».

La posizione di Infantino

La presa di posizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio arriva qualche settimana dopo la lettera con cui l’Uefa, la confederazione asiatica e quella del Nord e Centro America avevano attaccato pubblicamente Infantino. La motivazione è sempre la stessa: una parte del calcio mondiale non si fida più di un presidente che ha cercato di privatizzare il Mondiale e le altre competizioni della Fifa. Così, Infantino rischia seriamente di non avere il sostegno sufficiente per vincere le proprie elezioni. Uno scenario che solo qualche mese fa sembrava impronosticabile.