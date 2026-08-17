La Fifa licenzia il direttore operativo Kevin Lamour: criticò il piano di Infantino sui Mondiali ai privati

Lamour aveva sostenuto che i dipendenti fossero stati «ingannati» dalla scarsa trasparenza con cui era stata portata avanti l'operazione di Infantino

Il dissenso sul futuro economico dei Mondiali gli è costato il posto. Kevin Lamour, direttore operativo della Fifa, è stato licenziato oggi, 17 agosto. Lamour in precedenza aveva criticato pubblicamente il progetto sostenuto dal presidente Gianni Infantino per coinvolgere investitori privati nella gestione commerciale dei Mondiali. La Fifa ha comunicato ai membri del Consiglio che la decisione è arrivata «dopo un’attenta valutazione e con grande rispetto per Kevin».

Le accuse di Lamour a Infantino

Lamour, entrato nella Fifa nel novembre 2024 dopo una lunga esperienza ai vertici della Uefa, era intervenuto pubblicamente alla fine di luglio per contestare il progetto. In particolare, aveva sostenuto che i dipendenti fossero stati «ingannati» dalla scarsa trasparenza con cui era stata portata avanti l’operazione e aveva definito il piano come il progetto di «una sola persona», riferendosi a Infantino.

Il piano per dare i Mondiali ai privati

Il piano prevedeva la creazione di una nuova struttura, valutata circa 20 miliardi di dollari, nella quale il 20% sarebbe stato ceduto a investitori privati. L’operazione avrebbe riguardato le attività commerciali legate alle competizioni Fifa, compresi i Mondiali maschili e femminili e i Mondiali per club. Il progetto, però, aveva provocato una dura reazione all’interno del mondo del calcio ed è stato successivamente ritirato da Infantino.

