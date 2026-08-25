Jannik Sinner di nuovo al JMedical: nuovi controlli al ginocchio. Quando rientrerà in campo il numero uno del tennis

Il numero uno al mondo al centro medico della Juventus dopo il forfait agli US Open. L'obiettivo è superare l'infiammazione tendinea e tornare in campo a fine settembre

Jannik Sinner fa nuovamente tappa a Torino. Nella mattinata di oggi, 25 agosto, il tennista azzurro si è presentato al centro JMedical poco prima delle dieci per sottoporsi a un nuovo ciclo di controlli e terapie al ginocchio destro. Ad accoglierlo all’esterno della struttura c’era un piccolo gruppo di tifosi, con cui il venticinquenne di San Candido si è fermato per scattare alcuni selfie prima di varcare l’ingresso del polo sanitario.

I dettagli dell’infortunio

I nuovi accertamenti si sono resi necessari in seguito al doloroso forfait agli US Open. Il numero uno del ranking mondiale sta affrontando un’infiammazione a livello tendineo, un problema originato con ogni probabilità da sovraccarico ed emerso a fine luglio, durante la preparazione verso il Masters 1000 di Cincinnati. I primi controlli effettuati a inizio mese alla Physioclinic di Milano e il relativo ciclo di terapie prescritto non sono bastati a risolvere del tutto il quadro clinico, spingendo lo staff dell’azzurro a proseguire le cure a Torino per accelerare la guarigione.

L’obiettivo China Open

«Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo», aveva ammesso Sinner pochi giorni fa per motivare la rinuncia all’appuntamento di New York. La tabella di marcia punta ora al primo torneo utile della tournée asiatica: la speranza del campione altoatesino e del suo team è quella di poter tornare in campo in occasione del China Open a Pechino, in programma a fine settembre.