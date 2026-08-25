Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
SPORTJannik SinnerPiemonteTennisTorino

Jannik Sinner di nuovo al JMedical: nuovi controlli al ginocchio. Quando rientrerà in campo il numero uno del tennis

25 Agosto 2026 - 12:01 Cecilia Dardana
jannik sinner jmedical
jannik sinner jmedical
Il numero uno al mondo al centro medico della Juventus dopo il forfait agli US Open. L'obiettivo è superare l'infiammazione tendinea e tornare in campo a fine settembre
Google Preferred Site

Jannik Sinner fa nuovamente tappa a Torino. Nella mattinata di oggi, 25 agosto, il tennista azzurro si è presentato al centro JMedical poco prima delle dieci per sottoporsi a un nuovo ciclo di controlli e terapie al ginocchio destro. Ad accoglierlo all’esterno della struttura c’era un piccolo gruppo di tifosi, con cui il venticinquenne di San Candido si è fermato per scattare alcuni selfie prima di varcare l’ingresso del polo sanitario.

I dettagli dell’infortunio

I nuovi accertamenti si sono resi necessari in seguito al doloroso forfait agli US Open. Il numero uno del ranking mondiale sta affrontando un’infiammazione a livello tendineo, un problema originato con ogni probabilità da sovraccarico ed emerso a fine luglio, durante la preparazione verso il Masters 1000 di Cincinnati. I primi controlli effettuati a inizio mese alla Physioclinic di Milano e il relativo ciclo di terapie prescritto non sono bastati a risolvere del tutto il quadro clinico, spingendo lo staff dell’azzurro a proseguire le cure a Torino per accelerare la guarigione.

L’obiettivo China Open

«Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo», aveva ammesso Sinner pochi giorni fa per motivare la rinuncia all’appuntamento di New York. La tabella di marcia punta ora al primo torneo utile della tournée asiatica: la speranza del campione altoatesino e del suo team è quella di poter tornare in campo in occasione del China Open a Pechino, in programma a fine settembre.

Articoli di SPORT più letti
1.

«No no rifacciamo», ma è in diretta: la gaffe dell’inviato di DAZN. Monta la rabbia sui social: «50 euro al mese» – Il video

2.

Sinner e la rinuncia agli Us Open, Wimbledon non c’entra: le immagini che chiariscono quando si è fatto male – Il video

3.

Venduto all’asta il pallone della “mano de Dios”: «È l’oggetto calcistico più significativo che esista»

4.

Il nuovo San Siro varrà oltre 2 miliardi di euro: ecco quanto guadagneranno Inter e Milan dall’operazione

5.

Kimi Antonelli e la settimana in Sardegna, dal regalo di Briatore alla nostalgia per le gare. I complimenti a Sara Curtis: «Voleva spaccare tutto»

leggi anche
Sinner allenamento quando si è fatto male
SPORT

Sinner e la rinuncia agli Us Open, Wimbledon non c’entra: le immagini che chiariscono quando si è fatto male – Il video

Di Giulia Norvegno
sinner us open
SPORT

Jannik Sinner non giocherà agli Us Open: «Sono triste e deluso»

Di Stefania Carboni
Sara Curtis e Billy Costacurta
SPORT

Costacurta risponde a Sara Curtis: «Calciatori su un piedistallo? Non è colpa loro. Perché non nasce un Sinner nel calcio italiano»

Di Giulia Norvegno