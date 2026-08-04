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Sinner di nuovo a Milano per dei controlli medici prima del volo verso gli Usa: come sta il numero uno del tennis

04 Agosto 2026 - 16:33 Cecilia Dardana
jannik sinner
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Il numero uno al mondo fa tappa nel capoluogo lombardo per una visita fisiatrica in vista di Cincinnati e US Open. Sotto controllo la tenuta fisica dopo la rinuncia al torneo di Montreal
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Un passaggio lampo a Milano prima di attraversare l’Oceano. Jannik Sinner è rientrato in Italia in auto da Monte Carlo per sottoporsi a una serie di accertamenti fisici d’intesa con il suo staff, in vista dell’imminente trasferta sul cemento americano che comprende il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open a New York. Nessun impegno di rappresentanza nella giornata segnata dal lutto cittadino milanese per la scomparsa di Franco Baresi: l’attenzione dell’altoatesino è rimasta totalmente concentrata sulla propria condizione.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto

Fermatosi nel consueto hotel in zona Brera, il tennista si è recato di prima mattina presso il centro ortopedico Physioclinic. Un consulto fortemente voluto dal suo team di lavoro, tanto da spingere il fisiatra di fiducia a rientrare appositamente dalle ferie per esaminare lo stato di forma del campione. Resta ora da valutare se questo check-up richiederà un secondo passaggio al San Raffaele, dove Sinner si era già sottoposto a controlli in day hospital a giugno in seguito ai problemi fisici emersi al Roland Garros nella sfida contro Cerundolo.

L’assenza dal Masters 1000 di Montreal

La scrupolosità con cui il numero uno del ranking sta gestendo la propria salute spiega anche la decisione di non prendere parte al Masters 1000 di Montreal. Evitare sforzi eccessivi o trascinare possibili fastidi è ormai un imperativo categorico nella gestione della stagione. Salvo complicazioni o novità dagli ultimi esami, il decollo verso l’Ohio resta confermato per la giornata di domenica.

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