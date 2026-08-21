Kimi Antonelli e la settimana in Sardegna, dal regalo di Briatore alla nostalgia per le gare. I complimenti a Sara Curtis: «Voleva spaccare tutto»

Il pilota fenomeno della Mercedes è coetaneo dell'azzurra che ha trionfato agli Europei di nuoto con tanto di record mondiale. Il prossimo 25 agosto compirà vent'anni e racconta: «Credo che però mi sentirò come il giorno prima»

Le ferie sono finite e il pilota della Mercedes non vede l’ora di rimettersi al volante: «Scalpitavo per tornare in pista», ha raccontato ad Alessandra Retico su Repubblica, alla vigilia del gp d’Olanda, ultima tappa della Formula 1 a Zandvoort. Il bolognese riparte da primo in classifica, con +50 punti su Lewis Hamilton, e da una pausa passata soprattutto in barca in Sardegna. «No, però ho staccato. Almeno la prima settimana», ha ammesso, spiegando come il fuso orario americano gli abbia scombussolato i ritmi: «Mi svegliavo tra mezzogiorno e l’una, seguendo il flusso». Il rientro alla realtà, con il training camp in Germania, non è stato indolore: «È stato uno shock: sveglia alle 8, vasca ghiacciata, piscina. Non connettevo, eravamo zombie. Una delle mattine più traumatiche. Ma ci voleva per riprendere il ritmo».

La tentazione a cui non ha saputo resistere

Nonostante le buone intenzioni di staccare del tutto dai motori, Antonelli non è riuscito a tenersi lontano dal kart. «Sono andato in kart almeno sei volte, ho resistito solo due giorni, volevo farlo già dal primo ma mi sembrava brutto per i miei amici», ha confessato, lasciando intendere quanto la pista gli manchi anche nei giorni di totale relax.

Gli incontri da Tomba a Travis Scott: il regalo di Briatore

Tra un tuffo e l’altro, il pilota ha incrociato diversi volti noti dello sport e dello spettacolo. «Marco Belinelli e Alberto Tomba, leggenda, forse viene a Monza», ha raccontato, aggiungendo di avergli chiesto di scrivergli una filastrocca sulle sue vittorie olimpiche. Non solo campioni italiani: in discoteca ha incontrato Travis Scott, che sarà ad Austin per il gp texano, mentre Flavio Briatore lo ha invitato sul proprio yacht, regalandogli anche un giro in moto d’acqua: «Ci ha dato quattro moto d’acqua e detto “andate”».

La reazione di Antonelli al record di Sara Curtis

Antonelli ha seguito con attenzione anche gli Europei di nuoto e atletica, restando colpito soprattutto dall’impresa di Sara Curtis, sua coetanea, che ha stabilito il record del mondo: «Ho visto Sara Curtis che ha fatto il record del mondo, spettacolare. Mi ha gasato», ha commentato, sottolineando la grinta della nuotatrice, che secondo il pilota «voleva distruggere tutto». Il giudizio si allarga poi all’intero movimento sportivo italiano: «È un momento meraviglioso per l’Italia nello sport, peccato per Furlani che si è fatto male. Fortissimi ai Giochi invernali, Bezzecchi bravo a Silverstone nonostante l’infortunio».

Le aspettative di Antonelli per Zandvoort e il resto della stagione

Guardando al weekend olandese, il pilota si aspetta battaglia: «Una McLaren favorita e una Ferrari veloce, entrambe con aggiornamenti, noi ne prepariamo uno grande entro due gp. Se piove si rimescoleranno le carte. Sarà tirata con tutti compresa Red Bull, perché con Max mai dire mai». Sul rinnovo di Verstappen fino al 2030 non si dice sorpreso, mentre su Monza anticipa una penalità per la sostituzione del motore, scelta comunque accettata insieme al team. Sulla stagione fin qui disputata, la chiave sembra essere una sola: «Ho performato perché sono rimasto me stesso senza pensare ai risultati o agli altri, questo ho imparato». Il 25 agosto, tra l’altro, Antonelli compirà vent’anni: «Non sarò più un teenager, anche se credo che mi sentirò come il giorno prima».