Il giovane Kimi Antonelli e la stoccata a Gravina: «Facciamo uno sport da dilettanti» – Il video

Il commento del pilota Mercedes sui Mondiali mancati: «Ovviamente mi è dispiaciuto. È un motivo in più per cercare di continuare a portare l'Italia in alto nel mio ambito»

Dopo aver vinto i Gp in Cina e Giappone il giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli è tornato nella tranquillità della sua San Marino. Sky lo ha intervistato, chiedendogli i programmi per le prossime settimane. Kimi è già concentrato sul Gp di Miami: «Sicuramente, alla fine è un peccato che abbiamo un periodo così lungo di pausa, però allo stesso tempo non mi lamento più di tanto perché riesco a passare un bel po’ di giorni a casa. Ed è importante, perché comunque è stato un inizio di stagione abbastanza intenso, molto intenso. Anche il pre-stagione è stato molto intenso, quindi è sempre bello ed è importante poter passare dei giorni qui a casa». Ha però anche avuto modo di parlare della disfatta della Nazionale, non entrata per la terza volta consecutiva ai Mondiali di calcio.

Umiliato quell’incompetente di Gravina



ANDREA KIMI 🇮🇹💎 pic.twitter.com/PYTF1vZDY8 — Spina14 (@acm_spina14) April 3, 2026

La battuta sui dilettanti di Gravina

Alla domanda sul fatto che, per via della giovane età, non si sia mai goduto un sogno azzurro il pilota Mercedes ha scherzato: «Tra l’altro noi facciamo uno sport per dilettanti…». Una citazione alla frase dell’oramai ex presidente della Figc Gabriele Gravina che aveva sottolineato la differenza tra il calcio e altre discipline sportive con un concetto che aveva creato polemiche. «Ovviamente – ha aggiunto Kimi – è un peccato che non andiamo ai Mondiali quest’anno… Io ho un bellissimo ricordo degli Europei: mi ricordo che ero alla gara dell’Europeo a Napoli, a Sarno, e dopo aver vinto la gara io e mia madre siamo corsi in macchina e siamo andati a casa il più velocemente possibile perché volevamo guardare la finale dell’Europeo: quello è stato un periodo bellissimo, perché vedere la Nazionale giocarsi l’Europeo in quel caso è stato davvero bello. Ovviamente mi è dispiaciuto un sacco non vedere la Nazionale qualificarsi per i Mondiali. È un motivo in più per cercare di continuare a portare l’Italia in alto nel mio ambito». Una battuta che sta diventando virale sui social.