Sinner sfida Zverev, è la finale di Wimbledon: l’azzurro vuole confermarsi campione. L’orario e dove vederla in tv e streaming (anche in chiaro)

Il numero 1 del ranking mondiale va alla ricerca della vittoria numero 100 del ranking e del primo Slam dell'anno, dopo le eliminazioni anzitempo all'Australian Open e al Roland Garros

Wimbledon è arrivato all’ultimo atto. Anche quest’anno il Centre Court dell’All England Club avrà un po’ di azzurro, con Jannik Sinner che torna in finale per il secondo anno consecutivo. Questa volta dall’altro lato della rete non ci sarà Carlos Alcaraz, out per infortunio, ma colui che da lunedì sarà numero 2 al mondo scavalcando proprio lo spagnolo: Alexander Zverev, alla prima finale ai Championships. Sinner diventa così il primo tennista italiano a presentarsi per più di una volta all’ultimo giorno di Wimbledon, voglioso di iscrivere per il secondo anno consecutivo il proprio nome nel palmares dello Slam londinese. Non sarà però l’unico match in programma sul Centrale: prima della finale del singolare maschile ci sarà quella del doppio femminile tra Guo/Mladenovic e Dabrowski/Stefani. Pertanto, la sfida tra Sinner e Zverev si giocherà alle 17 italiane.

Sinner-Zverev: i precedenti

Sinner è avanti nei precedenti con Zverev, 10-4. L’azzurro ha però vinto gli ultimi nove incroci, anche se i due non si sono mai incontrati sull’erba. La finale di Wimbledon sarà il primo incrocio su questo terreno. Negli Slam poi il bilancio è in parità. Pesano però le vittorie di Zverev quando Sinner era un giovane tennista che si affacciava ai grandi palcoscenici. Ai Championships, infatti, sarà la quarta finale tra il numero 1 e colui che dal 13 luglio sarà il n.2 al mondo. Le altre tre le ha vinte sempre l’azzurro che, dopo l’Australian Open 2025, si è imposto anche a Vienna nel 2025 e al Masters 1000 di Madrid nel 2026. In totale per Sinner è la settima finale Slam, per Zverev la quinta.

Jannik Sinner parte favorito: cerca la 99esima vittoria negli Slam

Sinner spera anche di tagliare il traguardo di 100 vittorie negli Slam. Contro Zverev parte favorito, soprattutto dopo la prestazione quasi perfetta in semifinale con Djokovic. Un triplo 6-4 per guardare con fiducia alla finale di Wimbledon, dopo che il torneo era iniziato con più di qualche difficoltà, evidentemente viziato dal lascito dell’eliminazione dal Roland Garros. Il torneo parigino era stato vinto proprio da Zverev, che così aveva conquistato il primo Slam in carriera. È dunque il terzo giocatore nell’era Open a raggiungere la finale dello Slam successivo dopo aver conquistato il suo primo titolo Major, dopo Andy Murray e Daniil Medvedev. La vittoria al Roland Garros potrebbe aver tolto un peso a Zverev, che quindi sarebbe portato a scendere in campo mentalmente più leggero. Sinner invece cerca il primo Slam dell’anno: nel 2026 è stato perfetto nei Masters 1000, vincendone sei di fila, ma non ha ancora vinto un Major.

Dove vedere la finale di Wimbledon in tv e streaming

La finale di Wimbledon verrverrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in diretta streaming su Sky Go e Now. L’incontro tra Sinner e Zverev sarà in diretta in chiaro in tv e streaming, su Tv8.