Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
SPORTBelgioCalcioMondiali 2026Spagna

Ci pensa sempre Mikel Merino: la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei Mondiali

10 Luglio 2026 - 23:01 Matteo Revellino
Spagna Mondiali
Spagna Mondiali
La rete del centrocampista dell'Arsenal rompe l'equilibrio registrato fin lì con le reti di Fabian Ruiz e Charles De Ketelaere
Google Preferred Site

La carta Mikel Merino colpisce ancora. Come contro il Portogallo, è sempre il centrocampista dell’Arsenal a rompere un equilibrio che sembrava regnare fino al novantesimo. Finisce così 2 a 1 tra Spagna e Belgio: la Roja affronterà la Francia martedì 14 luglio. Nulla da fare quindi per i Diavoli Rossi che sono rimasti in partita fino alla fine, rischiando anche di ritrovare il pareggio nelle fasi finali della gara.

Fabian Ruiz apre la partita, il pareggio è di De Ketelaere

l gol di Fabian Ruiz al 30′ del primo tempo sembrava essere l’antipasto dell’ennesimo dominio spagnolo. Fino a lì il Belgio non si era mai praticamente affacciato dalle parti di Unai Simon. Il lampo al 41′ di De Keteleaere ha rimesso tutto quanto in parità, segnando un gol da punta vera. Il Belgio ha dovuto però fare i conti con la tassa Merino, incapace di segnare reti non pesanti. Quando il centrocampista ex Real Sociedad è in campo, succede sempre qualcosa. Il Portogallo lo sa benissimo e da oggi anche il Belgio che saluta il Mondiale ai quarti di finale. Merino agli Europei aveva chiuso la carriera di Kroos con una rete ai quarti di finale contro la Germania. Oggi, probabilmente, ha chiuso la storia con il Belgio di De Bruyne e Courtuois.

La Spagna incontrerà la Francia: servirà il miglior Yamal

Articoli di SPORT più letti
1.

Maxi schermi per Marocco-Francia in piazza: «Ma per Bologna-Milan no». Scoppia la polemica

2.

Trump deriso anche sotto le docce, il Belgio scatenato dopo l’esultanza di Lukaku: lo sfottò col suo balletto continua negli spogliatoi – I video

3.

Le nuove accuse sull’Inter e gli arbitri, l’intercettazione di Rocchi su Gravina. I pm: «C’era un accordo»

4.

Muffa, sporco, puzza di fumo: perché la Norvegia è stata costretta a cambiare l’hotel assegnato dalla Fifa ai Mondiali

5.

Effetto Haaland, la Norvegia resta senza maglie: tifosi in coda tutta la notte e prezzi fino a 416 euro

leggi anche
FACT-CHECKING

I video dei disordini a Parigi pubblicati da Silvia Sardone non riguardano i Mondiali

Di David Puente
Francia Mondiali
SPORT

Mondiali, Francia da urlo: Mbappé e Dembelé travolgono il Marocco e volano in semifinale

Di Matteo Revellino
norvegia-camere-sporche-hotel-
SPORT

Muffa, sporco, puzza di fumo: perché la Norvegia è stata costretta a cambiare l’hotel assegnato dalla Fifa ai Mondiali

Di Chiara Pancari
La maglia della nazionale norvegese
SPORT

Effetto Haaland, la Norvegia resta senza maglie: tifosi in coda tutta la notte e prezzi fino a 416 euro

Di Francesca Milano