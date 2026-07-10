Ci pensa sempre Mikel Merino: la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei Mondiali

La rete del centrocampista dell'Arsenal rompe l'equilibrio registrato fin lì con le reti di Fabian Ruiz e Charles De Ketelaere

La carta Mikel Merino colpisce ancora. Come contro il Portogallo, è sempre il centrocampista dell’Arsenal a rompere un equilibrio che sembrava regnare fino al novantesimo. Finisce così 2 a 1 tra Spagna e Belgio: la Roja affronterà la Francia martedì 14 luglio. Nulla da fare quindi per i Diavoli Rossi che sono rimasti in partita fino alla fine, rischiando anche di ritrovare il pareggio nelle fasi finali della gara.

Fabian Ruiz apre la partita, il pareggio è di De Ketelaere

l gol di Fabian Ruiz al 30′ del primo tempo sembrava essere l’antipasto dell’ennesimo dominio spagnolo. Fino a lì il Belgio non si era mai praticamente affacciato dalle parti di Unai Simon. Il lampo al 41′ di De Keteleaere ha rimesso tutto quanto in parità, segnando un gol da punta vera. Il Belgio ha dovuto però fare i conti con la tassa Merino, incapace di segnare reti non pesanti. Quando il centrocampista ex Real Sociedad è in campo, succede sempre qualcosa. Il Portogallo lo sa benissimo e da oggi anche il Belgio che saluta il Mondiale ai quarti di finale. Merino agli Europei aveva chiuso la carriera di Kroos con una rete ai quarti di finale contro la Germania. Oggi, probabilmente, ha chiuso la storia con il Belgio di De Bruyne e Courtuois.

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