Effetto Haaland, la Norvegia resta senza maglie: tifosi in coda tutta la notte e prezzi fino a 416 euro

La Federazione norvegese ammette di aver sottovalutato la domanda: Nike e rivenditori europei senza scorte, mentre il mercato della rivendita fa quadruplicare i prezzi

In Norvegia l’effetto Erling Haaland è diventato anche un caso commerciale. A due giorni dal quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, in programma sabato 11 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami, le maglie ufficiali della nazionale norvegese sono introvabili. Nike e diversi rivenditori europei hanno esaurito le scorte, mentre a Oslo centinaia di tifosi si sono messi in fila per ore, in alcuni casi già dalla notte prima, pur di riuscire ad acquistare una divisa della squadra che ha eliminato il Brasile.

«Abbiamo sottostimato la domanda»

La Federazione calcistica norvegese ha ammesso di aver sottovalutato la domanda. Il direttore commerciale Runar Pahr Andresen ha spiegato all’emittente TV2 che l’interesse dei tifosi «ha superato ogni previsione» e che gli ordini hanno raggiunto quest’anno livelli record. L’ondata era già evidente prima della sfida contro il Brasile: Reuters aveva raccontato che i negozi norvegesi riuscivano a vendere in pochi minuti le poche scorte disponibili e che la maglia rossa della nazionale era diventata «l’oggetto più desiderato dell’estate» nel Paese.

Il caso più evidente è quello di Torshov Sport, storico negozio sportivo di Oslo. Mercoledì mattina, secondo il quotidiano norvegese VG, la coda davanti al punto vendita era lunga 600 metri. Alcuni tifosi avevano portato sedie, coperte, cibo e giochi di carte per passare la notte in attesa dell’apertura. Il negozio aveva a disposizione circa 600 maglie e ha imposto il limite di un pezzo per cliente.

Prezzi alle stelle per le divise norvegesi

Anche sul sito norvegese della Nike diverse versioni della divisa 2026 risultano esaurite: dalla maglia rossa da casa alle versioni away e match, fino ad alcuni kit per bambini. Il prezzo ufficiale della maglia Stadium è di 1.249 corone norvegesi, circa 106 euro, mentre la versione da gara arriva a 1.849 corone, poco meno di 160 euro.

La scarsità ha alimentato anche il mercato della rivendita. Secondo la Bbc, la maglia rossa Nike Norway 2026 Stadium, venduta originariamente a 105 euro, compare ora su alcuni siti di rivendita fino a 416 euro, oltre quattro volte il prezzo iniziale. Anche la divisa nera da trasferta, venduta allo stesso prezzo di listino, viene proposta online a cifre che possono superare i 270 euro, escluse tasse e spedizione.

Nike ha fatto sapere di «riconoscere la delusione» dei tifosi e di essere al lavoro per migliorare la disponibilità del prodotto. Nuove consegne delle maglie da casa e da stadio dovrebbero raggiungere la Norvegia nei prossimi giorni, ma non è detto che arrivino in tempo per la partita di sabato contro l’Inghilterra.

Una curiosità sulla maglia di Haaland

Ovviamente, la maglia più richiesta è la n. 9, quella di Erling Haaland. Sulle sue spalle, però, compare la scritta “Braut Haaland” perché l’attaccante norvegese ha scelto di aggiungere al suo cognome paterno (Haaland) anche quello materno (Braut) come omaggio a entrambi i rami della sua famiglia. Il padre, Alf-Inge, è un ex calciatore; la madre è l’ex campionessa di atletica leggera Gry Marita Braut.