Mondiali, l’effetto Haaland: quando la Norvegia segna trema il terreno della città di Bergen

I sismometri dell'Università di Bergen rilevano oscillazioni del terreno a ogni gol della nazionale. Stasera il big match contro la Francia di Mbappé

Erling Haaland fa tremare la Norvegia. Questa volta non è una metafora: i gol dell’attaccante norvegese ai Mondiali stanno letteralmente facendo vibrare la città di Bergen. Nessun terremoto, ma solo migliaia di norvegesi che saltano insieme per esultare alle reti della squadra tornata a giocare una Coppa del Mondo 26 anni dopo l’ultima volta. A raccontare questo particolare fenomeno è stato un team di ricercatori dell’Università di Bergen, secondo cui i festeggiamenti dei tifosi ai gol della nazionale di calcio produrrebbero oscillazioni nel suolo, come per un terremoto. Queste vibrazioni sono state rilevate da strumenti scientifici molto sensibili, come i sismometri, posti nel seminterrato dell’università.

La misurazione dell’esultanza

Come raccontano i ricercatori, il sismografo dell’Università situata nel centro della città di Bergen, ha rilevato delle anomalie durante l’esordio della nazionale norvegese contro l’Iraq, il 17 giugno scorso. Il segnale è diventato particolarmente evidente alla prima rete di Haaland. Lo stesso, come riporta Wired, si è verificato pochi giorni dopo, nella notte tra il 22 e il 23 giugno, per la vittoria per 3-2 della Norvegia contro il Senegal. Le esultanze per ciascuno dei tre gol norvegesi hanno generato delle vibrazioni segnalate dal sismometro. Secondo i ricercatori, quando migliaia di persone esultano, saltano e urlano contemporaneamente, producono una notevole quantità di energia che può propagarsi attraverso gli edifici e il terreno, generando delle vibrazioni.

Non solo la Viking Row: i tifosi norvegesi protagonisti dei Mondiali

I tifosi norvegesi si stanno ritagliando un ruolo da protagonista di questi Mondiali. Non solo in Norvegia, ma anche negli Stati Uniti. Sono diventati virali sui social i video della cosiddetta «Viking Row», l’esultanza scandita da due tocchi di tamburo e le remate accompagnate dal grido «Ro». Gli stadi e le strade degli Usa sono invasi da questo tipo di celebrazione e anche gli stessi giocatori hanno festeggiato in questo modo l’accesso ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo, nell’estasi del MetLife Stadium.

La sfida alla Norvegia per conquistare il primo posto nel girone

La città di Bergen spera di tremare anche questa sera, 26 giugno. Haaland sfiderà Kylian Mbappé: entrambi hanno segnato due doppiette nelle prime due partite del girone. Mai nessuno ha realizzato delle marcature multiple nelle tre partite del girone, nella storia dei Mondiali. Sia per la punta del Manchester City, sia l’attaccante del Real Madrid è la possibilità di scrivere la storia. Francia e Norvegia si giocano anche il primato nel girone. Entrambe sono a sei punti dopo le prime due giornate, sicure della qualificazione ai sedicesimi di finale. La Norvegia ha dalla sua parte l’entusiasmo dei tifosi, pronti a far vibrare il terreno.