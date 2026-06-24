Mondiali, inizia l’ultimo turno della fase a gironi. Dal Brasile di Neymar, a Mbappé contro Haaland: le partite da non perdere

L'Uruguay rischia una clamorosa eliminazione ai gironi: dovrà fare risultato contro la Spagna. Cristiano Ronaldo in campo per conquistare il primo posto del proprio gruppo

In un Mondiale che dà tempo a qualsiasi Nazionale di riparare ai propri errori, grazie al ripescaggio delle otto migliori terze, è arrivato il momento di non sbagliare. Inizia oggi, 24 giugno, l’ultimo turno dei gironi, quello che definisce le sorti di tutte le squadre e permette di disegnare il tabellone della fase a eliminazione diretta. C’è già chi è sicuro di giocare i sedicesimi di finale dopo aver vinto il proprio gruppo con una giornata d’anticipo: sono Germania, Messico, Stati Uniti e Argentina. Qualche Nazionale ha già salutato il Mondiale in anticipo. Tra queste, due hanno un po’ di azzurro. Una è l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, l’altra è la grande delusione di questa prima fase: la Turchia di Vincenzo Montella. In ogni girone, le ultime due gare saranno giocate in contemporanea, in modo da garantirne la regolarità. Ecco i match da seguire.

Girone B: Svizzera-Canada, 24 giugno alle 21

Alla vigilia, la Svizzera era considerata la grande favorita del girone che avrebbe dovuto vedere anche l’Italia. Così, per ora, non è stato. Nella prima giornata si è complicata da sola la vita, pareggiando 1 a 1 contro la cenerentola Qatar. Ora dovrà giocarsi il primato nel girone all’ultima gara, contro il Canada che ha trovato il primo successo di sempre ai Mondiali proprio battendo la nazionale qatariota con un largo 6 a 0. La selezione nordamericana ora vuole essere la sorpresa di questa edizione, magari sfruttando anche i gol dell’attaccante della Juventus, Jonathan David, sbloccato con una tripletta nell’ultima giornata. La partita promette equilibrio e dietro la Bosnia Erzegovina tifa per la Svizzera per sperare di scavalcare proprio Canada al secondo posto nel gruppo. Fischio d’inizio alle 21 italiane del 24 giugno, le 12 a Vancouver.

Girone C: Scozia-Brasile, 25 giugno a mezzanotte

Il Brasile di Carlo Ancelotti vuole strappare il pass per i sedicesimi di finale da prima del suo girone. Non sarà facile. Innanzitutto c’è da battere la Scozia che cerca almeno un punto per avere ottime possibilità di essere ripescata come una delle migliori terze. Poi, la Seleçao dovrà guardare il risultato di Marocco-Haiti che si giocherà in contemporanea. È un girone, il C, molto equilibrato e fino alla fine potrebbero esserci cambi di posizione in classifica. Quella contro la Scozia potrebbe essere la partita di Neymar, stavolta per davvero. L’ex Barcellona e Psg è tornato a disposizione di Ancelotti. Partirà dalla panchina ma in un arco privo della freccia di Raphinha, out per infortunio, potrà dire la sua. Appuntamento a Miami per la mezzanotte italiana del 25 giugno, le 18 locali.

Girone F: Giappone-Svezia, 26 giugno all’1:00

Il girone F è un altro raggruppamento davvero equilibrato in cui potrebbe succedere di tutto. Difficile pensare a un passo falso dell’Olanda contro la Tunisia devastata nelle prime due giornate, ma tra Giappone e Svezia l’esito è incerto. Due squadre agli antipodi: tanto rapidi e minuti i nipponici, più forti fisicamente gli europei. Entrambe metteranno in campo le loro armi migliori. Nelle prime due giornate, il Giappone si è conquistato il tifo di molti appassionati e ha due risultati su tre per passare il turno al secondo posto. La Svezia è uscita ridimensionata dal 5-1 contro l’Olanda, dopo aver vinto con lo stesso risultato contro la Tunisia all’esordio. Fischio d’inizio il 26 giugno all’1 ora italiana (le 18 a Dallas).

Girone H: Uruguay-Spagna, 27 giugno alle 2:00

Saranno due dei paesi ospitanti della prossima edizione dei Mondiali, quella del Centenario, nel 2030. Di solito sono due Nazionali abituate ad andare abbastanza lontano nel tabellone, ma per l’Uruguay il sogno potrebbe terminare già nella fase a gironi. Servirà una mezza impresa alla squadra allenata da Bielsa per passare il turno: dovrà battere la Spagna, che si è ripresa dal pareggio contro Capo Verde strapazzando l’Arabia Saudita (6-0). L’Uruguay ha invece fatto solo due punti in altrettante partite, mettendosi da solo in grande difficoltà. Se la nazionale sudamericana rischia di salutare anzitempo la competizione, occhio a Capo Verde: potrebbe bastare un solo punto alla piccola selezione africana per passare il turno. Fischio d’inizio a Guadalajara il 27 giugno alle 2 italiane, le 18 locali.

Girone I: Norvegia-Francia, 26 giugno alle 21

«Non mi interessa di Francia-Norvegia. I francesi ci batteranno e vinceranno i Mondiali», a dirlo è Erling Braut Haaland, attaccante e trascinatore della selezione norvegese. Non si sa con quanta serietà lo sostenga, magari è solo una cosiddetta gufata, ma Norvegia-Francia è sicuramente la partita più bella dell’ultimo turno della fase a gironi. Entrambe sono sicure di giocare i sedicesimi, ma resta da capire con quale ordine: sarà decisivo l’esito della sfida. Nel Mondiale delle stelle, in cui tutti i grandi attaccanti hanno timbrato, è facile pensare che i protagonisti saranno sempre loro. Da un lato Haaland, già a quota 4 centri alla sua prima Coppa del Mondo. Dall’altro Kylian Mbappé, anche lui autore di due doppiette nelle prime due giornate di questo Mondiale. Ha raggiunto Miroslav Klose a 16 centri nella classifica marcatori all-time, nel mirino c’è Messi a quota 18. Appuntamento il 26 giugno alle ore 21 italiane, le 15 a Boston.

Girone K: Colombia-Portogallo, 28 giugno all’1:30

Cristiano Ronaldo si è unito alla festa Mondiale, con la doppietta contro l’Uzbekistan che ha rilanciato se stesso e il Portogallo dopo un inizio deludente contro la Repubblica Democratica del Congo. Davanti a Cr7 e compagni ci sarà la Colombia a punteggio pieno dopo le prime due partite. La qualità e l’esperienza ai sudamericani non manca: basti pensare all’ala del Bayern Monaco, Luis Diaz, e a James Rodriguez, che proprio con Cristiano Ronaldo ha condiviso anni e trofei al Real Madrid. La partita promette equilibrio: chi vince passa come prima, anche se la Colombia ha due risultati su tre. Fischio d’inizio il 28 giugno all’1:30 italiane.